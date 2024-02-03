河國榮離世｜支持太太搞首飾生意一齊擺街檔 河國榮感激老婆同甘共苦

河國榮（Gregory Charles Rivers）昨日（2日）燒炭身亡，終年58歲。有指河國榮患有抑鬱症，疑因去年喪妻而輕生。 與他同是無綫御用外籍警司的布偉傑透露一星期前曾跟河國榮發短訊，但對方沒有回應。沒想到，當布偉傑再聽到河國榮的消息時，已是對方的死訊。

與太太是師生戀 河國榮與太太Bonnie一直恩愛，他表示當時來港初期當英語老師，Bonnie是他的學生，「當時只是覺得她有點孤寂，便相約逛街，大家感覺也很強烈就成為了情侶。」他又笑謂拍拖初期，每次感到心口不舒服，打俾Bonnie之後，便會感到很舒服。他稱Bonnie的媽媽當時沒有反對他們拍拖，惟父親反對，他表示明白到當年有很多流浪老外，因此對方認定他是來騙錢，於是他寫了一封信給Bonnie的父親，成功打動對方。

由於他是澳洲人，當時來港的簽證只能批3年，因簽證到期於是便飛到台灣教英文，但因為太想念Bonnie的緣故，在台灣逗留期間，每星期寫6封信給Bonnie，更為對方學寫中文信，並會寄了一卷錄音帶給她。他更把教英文賺來的錢全用來打長途電話給她。Bonnie也會飛到台中見他，每次見面都會相擁而哭，於是他決定不能再跟Bonnie分開，要跟她結婚並在港定居。 他在不同訪問中都很感謝Bonnie與她甘苦與共，自己的收入不穩，太太一直沒有要求過大富大貴的生活，只求有舒適的地方居住，更稱太太絕非「港女」。