河國榮離世｜新一輯「男扮女裝」賀年廣告成遺作 離世前10小時出街

有「御用老外」之稱的河國榮（Gregory Charles Rivers）昨日（2日）驚傳在西貢家中燒炭輕生離世，終年58年。河國榮入行35年參演過近 300 部劇集，因為外國人身份，經常被安排演警官、企業高層、傳教士等角色，但他近年幕前工作不多，惟3年前已一直為外國的華人線上超市做代言，而該平台在河國榮死訊傳出前十多小時，卻發布了最新一條廣告短片，成為了他的遺作。

河國榮近年不時在社交網分享為這間線上超市代言的廣告片，而該平台在昨日2月2日早上11時發布了一條最新的賀年廣告片，片中見河國榮一人飾演兩角，更反串男扮女裝，並以一貫半咸半淡的廣東話教大家以網絡平台足不出戶辦年貨，可惜今次他就未有轉發，同日晚上傳出他的死訊，最新廣告亦成為他的最後遺作。