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娛樂
2024-02-03 13:50:15

河國榮離世｜新一輯「男扮女裝」賀年廣告成遺作 離世前10小時出街

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河國榮離世｜新一輯「男扮女裝」賀年廣告成遺作 離世前10小時出街

河國榮新一輯「男扮女裝」賀年廣告成遺作。

有「御用老外」之稱的河國榮（Gregory Charles Rivers）昨日（2日）驚傳在西貢家中燒炭輕生離世，終年58年。河國榮入行35年參演過近 300 部劇集，因為外國人身份，經常被安排演警官、企業高層、傳教士等角色，但他近年幕前工作不多，惟3年前已一直為外國的華人線上超市做代言，而該平台在河國榮死訊傳出前十多小時，卻發布了最新一條廣告短片，成為了他的遺作。 

河國榮近年不時在社交網分享為這間線上超市代言的廣告片，而該平台在昨日22日早上11時發布了一條最新的賀年廣告片，片中見河國榮一人飾演兩角，更反串男扮女裝，並以一貫半咸半淡的廣東話教大家以網絡平台足不出戶辦年貨，可惜今次他就未有轉發，同日晚上傳出他的死訊，最新廣告亦成為他的最後遺作。

廣告在河國榮離世前10小時出街 。

廣告在河國榮離世前10小時出街 。

該平台今早在社交網發文向河國榮悼念，大讚河國榮寫道：「與河國榮先生合作已經超過3年，河生身上敬業、專業、盡善盡美的工作態度，善良、隨和的待人處事態度，都讓我們印象深刻。 無論是在洛杉磯的茶餐廳，還是舊金山的唐人街，總有北美的華人朋友熱情地上前和河生打招呼，河生總是親切地和他們閒話家常。大家都很開心能在北美偶遇河國榮先生。 我們永遠懷念您，河國榮先生。」不少網民都湧入這個超市社交平台留言悼念。

河國榮表情豐富，相當鬼馬。 河國榮以一貫半咸半淡的廣東話，教大家以網絡平台足不出戶辦年貨。 河國榮新一輯「男扮女裝」賀年廣告成遺作。
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