河國榮離世| 曾任周潤發英語老師 妻子Bonnie 是其學生相識8個月閃婚

河國榮因不敵太太離世的打擊，決定輕生。

河國榮 1988年由澳洲隻身來港追演藝夢，早期曾任職英語老師維持生活，並認識當時是他學生的太太Bonnie，二人由相識到結婚僅8個月。有傳河國榮當年因簽證到期，避免被遣返回國，最終決定與Bonnie結婚，但遭外父極力反對，覺得河國榮有種玩世不恭的態度。不過，外父之後亦對他亦改變了看法。

「御用老外」河國榮（Gregory Charles Rivers）昨日（2日）燒炭身亡，終年58歲。有指河國榮患有抑鬱症，疑因去年喪妻而輕生。

為流浪狗狗傾家蕩產

河國榮曾透露太太Bonnie有心臟病，不適合生孩子，因此二人多年都沒有生小朋友，並養了多隻寵物，最高峰期一年收養了12隻狗，他亦不時做義工。

2017年河國榮患上基底細胞癌，之後又因心律不正，先後做過兩次手術；2020年領養多年的愛犬患上骨癌，為籌集醫療費欠下朋友和卡數逾80萬，加上當時正值疫情，令河國榮收入大減。幸與他相識近20年的鄰居見狀，以百萬酬勞邀他擔任電子門鎖代言人，成功度過難關。