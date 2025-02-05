法國導演Christophe Ruggia 當年性騷擾12歲女演員Adèle Haenel罪成

法國導演Christophe Ruggia，因性騷擾未成年女演員Adèle Haenel，被判罪成，當地法院判處其4年有期徒刑，緩刑2年，同時需要求佩戴電子腳鐐2年。法國女演員Adèle Haenel，2002年13 歲出道，演出Christophe Ruggia執導的電影《惡魔的孩子》(Les Diables)而成名。

在2019年，在影壇「MeToo運動」的背景下，Adèle接受採訪時揭露性侵事件，她指從2001年拍攝《惡魔的孩子》開始，直到拍攝結束，曾多次遭到 Ruggia性騷擾。她說：「一個近40歲的男人，每周和一個只有12至15歲的女孩在獨處在房間，並試圖對她上下其手。」她形容當時的感受：「我真的好難受，好髒，我想死。」亦因為這段經歷，一度使她放棄拍電影。