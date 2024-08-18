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娛樂
2024-08-18 15:31:16

法國影壇巨匠阿倫狄龍 家中逝世 享年88歲

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阿倫狄龍曾被譽為最帥男演員。

阿倫狄龍曾被譽為最帥男演員。

法國影壇巨星阿倫狄龍(Alain Delon)，昨日於家中安詳辭世，享年88歲。這位二十世紀法國影壇傳奇，演藝生涯為電影作出多項卓越貢獻，是位家喻戶曉的巨星，他的家人昨日發表聲明，指他在家人陪伴下平靜地離世，而死因並未透露。

 

阿倫狄龍1958年加入電影界，憑藉1960年主演的電影《Purple Noon》一鳴驚人，曾獲得「世界上最帥氣的男人」美譽，1967年的電影《獨行殺手》(The Samurai)，更影響後世不少知名導演，包括香港的杜琪峯、吳宇森、基斯杜化路蘭等導演。此後，他與嘉芙蓮丹露(Catherine Deneuve)、尚保羅貝蒙多(Jean-Paul Belmondo)等巨星，共同推動了二十世紀六十年代法國電影的黃金時期。

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阿倫狄龍演出的電影，影響不少導演。 不少男星曾參考阿倫狄龍的形象貿演出。 1989年與女星Monica Bellucci合照。

法國影壇巨星阿倫狄龍(Alain Delon)，昨日於家中安詳辭世，享年88歲。這位二十世紀法國影壇傳奇，演藝生涯為電影作出多項卓越貢獻，是位家喻戶曉的巨星，他的家人昨日發表聲明，指他在家人陪伴下平靜地離世，而死因並未透露。

 

阿倫狄龍1958年加入電影界，憑藉1960年主演的電影《Purple Noon》一鳴驚人，曾獲得「世界上最帥氣的男人」美譽，1967年的電影《獨行殺手》(The Samurai)，更影響後世不少知名導演，包括香港的杜琪峯、吳宇森、基斯杜化路蘭等導演。此後，他與嘉芙蓮丹露(Catherine Deneuve)、尚保羅貝蒙多(Jean-Paul Belmondo)等巨星，共同推動了二十世紀六十年代法國電影的黃金時期。

阿倫狄龍2019年榮獲「康城國際影展」金棕櫚獎。 阿倫狄龍主演的《獨行殺手》，影響多位導演及演員。 生活

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阿倫狄龍
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