法國足球大帝亨利落實來港作賽 張敬軒掛靴30年用歌聲加持球賽

「LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽系列 - 皇家馬德里球星 對 巴塞隆拿傳奇」將於2024年12月20日於香港大球場舉行。早前主辦方已公佈落實到港的傳奇球星包括：羅拔圖卡路士Roberto Carlos、費高Luis Figo、卡斯拿斯Iker Casillas、奧雲Michael Owen、簡拿華路Fabio Cannavaro、古華特Patrick Kluivert、沙維Vavi Hernandez、大衛韋拿David Villa、佩奧爾Carles Puyol。

最近又迎來好消息，主辦單位近日收到法國足球傳奇、一代射手的大帝亨利簽署的落場協議。其實亨利一早已經落實會加盟球賽，但由於所有公佈來港的球員都需要簽署落場協議，承諾會上場比賽，所以亨利參與球賽的消息未能趕及於上月舉行的記者會一同公佈，近日主辦方收到簽署協議，便立即分享喜訊。