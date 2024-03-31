法國駐華大使白玉堂邀魏浚笙遊車河 Jeffrey計劃今年再赴巴黎

法國駐港澳總領事館邀請本地藝人魏浚笙Jeffrey陪同法國駐華大使白玉堂(Mr Bertrand Lortholary) 、法國駐港澳總領事杜麗緹(Mrs Christile Drulhe)登上Make It Iconic, Choose France電車。 法國總統馬克龍於2023年10月推出Make It Iconic, Choose France活動，旨為向世界推廣旅遊業 、經濟、 美食、文化、教育和科研各產業的法國品牌和合作夥伴。Make It Iconic電車由今年3月起在港島遊走，是全球推廣法國品牌的企劃之一，目標是鼓勵世界各地與法國交流、選擇法國、在法國升學、品嚐法國、感受法國。透過電車及電車行走時經過的本地 Iconic建築和城市街景，法國駐港澳總領事館希望和大眾分享這份喜悅和對文化的熱愛。

Make It Iconic電車由今年3月起在港島遊走。

魏浚笙去年的單曲《失約巴黎》MV在巴黎取景，當時亦在總領事杜麗緹的官邸放映，其後 魏浚笙的演藝事業繼續在法國發展，例如參與 2024巴黎時裝周。他亦向法國駐華大使白玉堂交流和分享，並指：「正如很多人形容，巴黎是一個非常浪漫的城市，每次懷着不同心情遊歷都帶來嶄新體驗，我非常期待今年年中再次到訪，亦為即將舉行的世界盛事［2024巴黎奧運及殘奧會］感到雀躍 。」 Jeffrey表示他會努力學習法文，希望可以與當地的音樂人或電影人可以好好交流。