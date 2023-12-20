法與情專訪｜謝安琪與余安安舌劍唇槍挑戰14分鐘長對白 陳靜崩潰爆喊鼻涕直流

由謝安琪(Kay)、余安安和陳靜(Dada)合演的ViuTV新劇《法與情》於本周開播，當首次演大律師的Kay和余安安，與首次拍電視劇、素顏上陣的陳靜有不少對手戲，3人各有不同挑戰，舌劍唇槍背後，Kay要幾乎缺氧的情況下，一口氣講14分鐘對白，Dada既要素顏，更要喊到聲嘶力竭：「我喊到一條鼻涕流出來。」

背長對白 激活記憶 謝安琪與余安安演一對師徒，因陳靜的案件在法庭上打對台，兩人首度合作互笠高帽，余安安大讚，「在我近年合作的演員，Kay是非常勤力的一位，真的準備得很好，大家好流暢好有火花。」Kay形容每場法庭戲都是安安姐的表演，同時也是自己緊張的時間，因為演專業大律師，導演尤其喜歡一氣呵成，絕不敢怠慢，「例如一場講開案陣詞的戲，整份開案陳詞是四、五分鐘，我們好像一個真的律師照講，律師有時也會看文件，但因劇情氣氛，我們是不看稿，全部自己背。」兩人笑言，「記性好咗，因為對白實好長，激活了我們的記憶力。」問Kay可有請教老公張繼聰，她半說笑指現場已有更厲害名師的余安安，老公以美食應援已足夠，她大爆，「他也有來探班，在應援方面很多名，一般應援物是印偶像的樣子，他的應援是印自己個樣。」

缺氧焗熱最難頂 每場法庭戲都要穿厚厚的律師袍戴假髮，外表看十分有型，其實是汗流浹背，因為環竟又焗又熱，Kay解釋，由於在工廠大廈搭景，按真正法庭一比一撘建，因電壓問題，不能裝冷氣，天花很多主要通風口都被封住，只能靠幾部坐地通風機散熱，拍攝要收音更需關掉所有風機，近乎沒新鮮空氣，Kay分享最深刻一次，「有場戲要在冇氧氣的情況下，連續講14分鐘的對白。所以事情我會用自己的邏輯重寫一次，跟自己思維比較容易講出來。」安安姐直言各人都很厲害，往往都能一take完成，全場工作人員都拍掌，「當一個人有少許缺氧時，會影響思維，我們的對白這麼長，其實都怕受影響，幸好還可應付。」

跳K-POP培養母女情 陳靜在劇中演單親媽媽，育有一女，有個患腦退化症(失智症)的母親，Dada直言，「雖然我沒有生育經驗，但我也是單親家庭長大，小時候媽媽返工照顧我。」談到與6歲的小女孩演對手戲，Dada笑言戲裡獻外都擔當照顧角色，培養母女情誼，「每天都買點零食，又會陪她跳舞，她聰明又有潛質，教我跳K-POP舞。」她指角色因過往傷痛不相信法律與公義，對世界充滿不忿，愛伸張正義，敢言潑辣，但坐監時又會展示脆弱一面，很有發揮空間。問到首次拍劇的體驗，Dada坦言拍劇有較長時間揣摩角色，發現自己有很多不足，「應該要多拍劇，去面對這些不足。以前拍電影要很精準，通常是配合導演要求，現在已有點經驗和經歷，有些意見會直接說出來。」 無懼素顏 向來是靚女一名，今次全程素顏上陣，Dada認為應以角色為先，事前沒甚麼掙扎考慮，「要放低對靚的執著，平時想點靚都可以。今次真的沒化妝師，每日隨便紥起頭髮，有點散亂，現在回想，我覺得應該曬黑或有點疤痕，感覺更立體。」不過，當她進行後期錄音時，反被工作人員的反應嚇怕，「我問真係好醜嗎？好似好難睇，不過，我覺得可展現演員的另一角度。Dada又分享情緒爆發的難忘場口，「這場回到從前，交代老公死了，我見到他屍體，聲嘶力竭，幸好一take過，我喊到一條鼻涕流出來，驚太醜樣，不過那一刻，要靚還是要有戲？當然想交戲。雖然喊到虛脫，但我很享受，這是努力的證明，其實我性格是要放盡的人，要讓自己學懂怎樣收放情緒。」