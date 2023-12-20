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娛樂
2023-12-20 12:00:00

法與情專訪｜謝安琪與余安安舌劍唇槍挑戰14分鐘長對白 陳靜崩潰爆喊鼻涕直流

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謝安琪、余安安和陳靜在ViuTV劇集《法與情》首次合作。(林俊源攝)

謝安琪、余安安和陳靜在ViuTV劇集《法與情》首次合作。(林俊源攝)

由謝安琪(Kay)、余安安和陳靜(Dada)合演的ViuTV新劇《法與情》於本周開播，當首次演大律師的Kay和余安安，與首次拍電視劇、素顏上陣的陳靜有不少對手戲，3人各有不同挑戰，舌劍唇槍背後，Kay要幾乎缺氧的情況下，一口氣講14分鐘對白，Dada既要素顏，更要喊到聲嘶力竭：「我喊到一條鼻涕流出來。」

謝安琪在《法與情》首次演大律師。(林俊源攝) 余安安在《法與情》首次演大律師。(林俊源攝) 《法與情》是陳靜Dada首套劇集。(林俊源攝) 謝安琪(Kay)、余安安和陳靜(Dada)在劇集《法與情》有不少對手戲。(林俊源攝)

背長對白 激活記憶

謝安琪與余安安演一對師徒，因陳靜的案件在法庭上打對台，兩人首度合作互笠高帽，余安安大讚，「在我近年合作的演員，Kay是非常勤力的一位，真的準備得很好，大家好流暢好有火花。」Kay形容每場法庭戲都是安安姐的表演，同時也是自己緊張的時間，因為演專業大律師，導演尤其喜歡一氣呵成，絕不敢怠慢，「例如一場講開案陣詞的戲，整份開案陳詞是四、五分鐘，我們好像一個真的律師照講，律師有時也會看文件，但因劇情氣氛，我們是不看稿，全部自己背。」兩人笑言，「記性好咗，因為對白實好長，激活了我們的記憶力。」問Kay可有請教老公張繼聰，她半說笑指現場已有更厲害名師的余安安，老公以美食應援已足夠，她大爆，「他也有來探班，在應援方面很多名，一般應援物是印偶像的樣子，他的應援是印自己個樣。」

余安安與謝安琪在《法與情》上演師徒對決。 謝安琪在《法與情》演強悍大律師。

缺氧焗熱最難頂

每場法庭戲都要穿厚厚的律師袍戴假髮，外表看十分有型，其實是汗流浹背，因為環竟又焗又熱，Kay解釋，由於在工廠大廈搭景，按真正法庭一比一撘建，因電壓問題，不能裝冷氣，天花很多主要通風口都被封住，只能靠幾部坐地通風機散熱，拍攝要收音更需關掉所有風機，近乎沒新鮮空氣，Kay分享最深刻一次，「有場戲要在冇氧氣的情況下，連續講14分鐘的對白。所以事情我會用自己的邏輯重寫一次，跟自己思維比較容易講出來。」安安姐直言各人都很厲害，往往都能一take完成，全場工作人員都拍掌，「當一個人有少許缺氧時，會影響思維，我們的對白這麼長，其實都怕受影響，幸好還可應付。」

陳靜在《法與情》素顏上陣演單親媽媽。 謝安琪在《法與情》為陳靜打官司，兩人又互有不滿到彼此信任。 陳靜在《法與情》演單親媽媽，要照顧女兒和腦退化母親。

跳K-POP培養母女情

陳靜在劇中演單親媽媽，育有一女，有個患腦退化症(失智症)的母親，Dada直言，「雖然我沒有生育經驗，但我也是單親家庭長大，小時候媽媽返工照顧我。」談到與6歲的小女孩演對手戲，Dada笑言戲裡獻外都擔當照顧角色，培養母女情誼，「每天都買點零食，又會陪她跳舞，她聰明又有潛質，教我跳K-POP舞。」她指角色因過往傷痛不相信法律與公義，對世界充滿不忿，愛伸張正義，敢言潑辣，但坐監時又會展示脆弱一面，很有發揮空間。問到首次拍劇的體驗，Dada坦言拍劇有較長時間揣摩角色，發現自己有很多不足，「應該要多拍劇，去面對這些不足。以前拍電影要很精準，通常是配合導演要求，現在已有點經驗和經歷，有些意見會直接說出來。」

無懼素顏

向來是靚女一名，今次全程素顏上陣，Dada認為應以角色為先，事前沒甚麼掙扎考慮，「要放低對靚的執著，平時想點靚都可以。今次真的沒化妝師，每日隨便紥起頭髮，有點散亂，現在回想，我覺得應該曬黑或有點疤痕，感覺更立體。」不過，當她進行後期錄音時，反被工作人員的反應嚇怕，「我問真係好醜嗎？好似好難睇，不過，我覺得可展現演員的另一角度。Dada又分享情緒爆發的難忘場口，「這場回到從前，交代老公死了，我見到他屍體，聲嘶力竭，幸好一take過，我喊到一條鼻涕流出來，驚太醜樣，不過那一刻，要靚還是要有戲？當然想交戲。雖然喊到虛脫，但我很享受，這是努力的證明，其實我性格是要放盡的人，要讓自己學懂怎樣收放情緒。」

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謝安琪(Kay)、余安安和陳靜(Dada)在劇集《法與情》有不少對手戲。(林俊源攝) 余安安在劇集《法與情》挑戰演大律師，過足戲癮好滿足。(林俊源攝) 謝安琪在劇集《法與情》挑戰演大律師，過足戲癮好滿足。(林俊源攝) 陳靜希望透過劇集《法與情》，讓觀眾看到自己的不同面向。(林俊源攝) 陳靜望有機會挑戰演殘障角色。(林俊源攝)

余安安成功爭取演醜角

Kay與安安姐會否接受素顏上陣，余安安率先表態，作為演員，永遠都是祈求突破「我都算係靚女，從來好少人搵我演醜或基層角色，去年拍了兩部電影，真係唔化妝演賣菜婆，還要加斑點再醜化，很開心亦令人信服。」Kay自言早前拍電影《44家族》，已是染髮淡妝，顛覆形象，她笑言戲癮愈來愈大，「我做演反差大角色，表面上看來很好的人，但內心極邪惡；或者看來尖酸刻薄，實際是很好人。」Dada就想挑戰演殘障人士，「聾啞或患有罕見疾病的，希望可透過角色引起部分人關注，同時又可做自己鍾意的工作，好有意義。」Kay續說，其實《法與情》也想喚起大家反思，多以不同角度看事情，「當你立場不同，看同一件事，可以講兩個截然不同的故事，很難講怎樣才算公平，但至於可多看幾個角度。」

文：Grace 攝：林俊源

化妝：彦諺瞳.小白(余安安)
髮型：yan kwok@Lab two salon(余安安)
服裝：Club Monaco(余安安)

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