法與情｜煞科在即 謝安琪難忘40度高溫扮律師

謝安琪(Kay)近日忙於為ViuTV 新劇《法與情》日以繼夜開工，日前，更獲老公張繼聰送上珍珠奶茶作愛心應援。劇集拍攝近兩個月，即將煞科，Kay 昨晚在社交網貼出不少與陸駿光對手戲的拍攝花絮照，並寫下感受。

Kay在劇中飾演郭大狀，專為上流社會人士打官司，而她與陸駿光是夫妻關係，因為離婚要與對方爭奪兒子撫養權。Kay 在ig 留言寫道：「經歷了接近兩個月的日與夜，背過無數艱澀的長對白絕對有淚有汗有歡笑（真的是樣樣都有，不過汗一定是最多心）剛剛這星期，和陸駿光連續幾天在這個法庭，大家也穿着4層厚厚的律師裝束，在最高峰40 多度的氣溫之中，汗流浹背地認真交戲，一停機，同事們就會，從四方八面拿着風扇衝過來為我們降溫，此情此景真的很深刻」。