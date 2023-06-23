法與情｜煞科在即 謝安琪難忘40度高溫扮律師

謝安琪(Kay)近日忙於為ViuTV 新劇《法與情》日以繼夜開工，日前，更獲老公張繼聰送上珍珠奶茶作愛心應援。劇集拍攝近兩個月，即將煞科，Kay 昨晚在社交網貼出不少與陸駿光對手戲的拍攝花絮照，並寫下感受。
Kay在劇中飾演郭大狀，專為上流社會人士打官司，而她與陸駿光是夫妻關係，因為離婚要與對方爭奪兒子撫養權。Kay 在ig 留言寫道：「經歷了接近兩個月的日與夜，背過無數艱澀的長對白絕對有淚有汗有歡笑（真的是樣樣都有，不過汗一定是最多心）剛剛這星期，和陸駿光連續幾天在這個法庭，大家也穿着4層厚厚的律師裝束，在最高峰40 多度的氣溫之中，汗流浹背地認真交戲，一停機，同事們就會，從四方八面拿着風扇衝過來為我們降溫，此情此景真的很深刻」。
Kay 又表示拍劇期間他們會把握機會整蠱對方 ，每天都滿載快樂的回憶，並大讚陸駿光的表現：「想對陸駿光說一句，高大狀，辛苦了，謝謝你精彩的演出，法庭上的你很有型，我每次都有為你鼓掌呀」最後，Kay透露距離煞科還剩下一個拍攝日，並會好好珍惜。
而陸駿光亦有在其社交網轉發Kay的帖文，並互笠高帽大讚她:「郭大狀，妳太誇獎了，妳每場官司都有份，仲要咁多長對白 ，真心佩服佩服，唱歌好，演戲好，掂呀」。