法與情｜葉璇同JJ賈曉晨爭關智斌 做醜女凸腩純為角色需要

由謝安琪、COLLAR成員李芯駖、葉璇、賈曉晨、關智斌(Kenny)等主演的MakerVille 原創劇《法與情》，今日在葵涌開鏡拜神儀式。久未在港露面的葉璇穿上藍色腰果花圖案連身裙，配上All Black髮型出現，過去曾在直播中凸腩的她，腰部有線條，她表示自己沒有為此劇修身，過去扮醜及凸腩都是為角色需要。

葉璇扮cute叫關智斌做BB

葉璇在劇中扮演隱世富豪Dora，而且愛做善事，並與同是扮演闊太的賈曉晨一齊爭奪Kenny。二人受訪時以BB稱呼Kenny，期間葉璇更扮可愛望向Kenny所在的地方叫BB。JJ指劇中角色相似，葉璇便謂︰「唔似！我咁醜同樸素，你咁靚！我個角色又單純，從未冇拍過拖，好似我本人，本色出現，而佢就好花弗！」JJ就反指葉璇比較靚，直認劇中有很多男友，並會與Kenny有大量床戲。JJ表示希望葉璇做她的替身跟Kenny親熱，葉璇就笑言「我做武術指導啦！我都有同Kenny有床戲，但係病床啦！」

JJ表示跟老公樊少皇講完會有床戲之後，老公叫她不要接。葉璇驚訝表示「你講咗啦！要離婚㗎喎！」JJ表示因此想跟對方交換角色，或把床戲交予葉璇，她表示私下大家非常友好。葉璇更爆料稱JJ與樊少皇吵架時，都會由她充當和事佬。