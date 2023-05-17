法與情｜葉璇同JJ賈曉晨爭關智斌 做醜女凸腩純為角色需要

由謝安琪、COLLAR成員李芯駖、葉璇、賈曉晨、關智斌(Kenny)等主演的MakerVille 原創劇《法與情》，今日在葵涌開鏡拜神儀式。久未在港露面的葉璇穿上藍色腰果花圖案連身裙，配上All Black髮型出現，過去曾在直播中凸腩的她，腰部有線條，她表示自己沒有為此劇修身，過去扮醜及凸腩都是為角色需要。
葉璇扮cute叫關智斌做BB
葉璇在劇中扮演隱世富豪Dora，而且愛做善事，並與同是扮演闊太的賈曉晨一齊爭奪Kenny。二人受訪時以BB稱呼Kenny，期間葉璇更扮可愛望向Kenny所在的地方叫BB。JJ指劇中角色相似，葉璇便謂︰「唔似！我咁醜同樸素，你咁靚！我個角色又單純，從未冇拍過拖，好似我本人，本色出現，而佢就好花弗！」JJ就反指葉璇比較靚，直認劇中有很多男友，並會與Kenny有大量床戲。JJ表示希望葉璇做她的替身跟Kenny親熱，葉璇就笑言「我做武術指導啦！我都有同Kenny有床戲，但係病床啦！」
JJ表示跟老公樊少皇講完會有床戲之後，老公叫她不要接。葉璇驚訝表示「你講咗啦！要離婚㗎喎！」JJ表示因此想跟對方交換角色，或把床戲交予葉璇，她表示私下大家非常友好。葉璇更爆料稱JJ與樊少皇吵架時，都會由她充當和事佬。
純粹角色扮演？
葉璇稱已經3、4年沒回港，因為角色很似自己，所以很吸引她回港參演。問到她在直播中以醜態示人，她說︰「角色嚟啫！做藝人咩都係角色演出，我有好多面，扮醜扮靚扮老扮嫩扮男扮女咩都得。(驚唔驚網民評語？)即係代表成功囉！如果唔成功咪賣唔貨囉！」問到她凸腩孖辮look好趕客，是否為了「角色」放下身段，她說︰「我唔覺，做演員咩都要扮。(係咪有為今次特別修物？)冇呀！你問JJ就知我食好多嘢！士啤軑都係做㗎啫！」