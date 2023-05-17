法與情｜謝安琪埋怨同關智斌冇親熱戲 演律師跟張繼聰感情再升溫

由謝安琪(Kay)、COLLAR成員李芯駖、葉璇、賈曉晨、關智斌(Kenny)等主演的MakerVille 原創劇《法與情》，今日在葵涌開鏡拜神儀式。謝安琪在劇中扮演由余安安飾的石琪大狀徒弟，專為上流社會人士打官司，更是戰無不勝，而且她會在劇中不擇手段。Kay表示在劇中與陸駿光是夫妻關係，因為離婚要與對方爭奪兒子撫養權。
Kay表示昔日找白只學戲，自己真金白銀拜師，如今就找老公張繼聰，她說︰「佢係免費戲劇老師，以前我幫襯白只，依家幫襯張繼聰。」她稱對方給予不少意見，自近期多了參與拍攝，開始更加欣賞老公，因為對方的意見很多，「依家更愛佢多咗，(佢地位提升咗？)提升咗好多！」
關智斌劇中不停祼露
Kenny與Kay認識多年，今次是他們首次合作，所以非常開心。Kenny稱今次可以見到很多很久不見的朋友，像余安安、鄭融等，感覺好溫馨。提到他在劇中專拍親熱鏡頭，Kenny稱每次見到Kay都聽到她說好期待，但自己不知道那些鏡頭有多犀利。Kay即謂︰「咁你就接咗啦？佢係親熱擔當！佢係美貌同親熱擔當呀！」
問到Kenny會否為此劇豁出去大膽裸露，他說︰「我係劇情需要呀！唔會露上癮！係健康性感！對我來講，個角色好有挑戰性，我之前冇演過咁大膽，真係豁出去！」Kay說︰「佢個part好精彩！個個女演員都同Kenny有關係，係我無囉！我想加番少少囉！我同佢喺劇中係僱主同僱員關係。」