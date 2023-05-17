法與情｜謝安琪埋怨同關智斌冇親熱戲 演律師跟張繼聰感情再升溫

由謝安琪(Kay)、COLLAR成員李芯駖、葉璇、賈曉晨、關智斌(Kenny)等主演的MakerVille 原創劇《法與情》，今日在葵涌開鏡拜神儀式。謝安琪在劇中扮演由余安安飾的石琪大狀徒弟，專為上流社會人士打官司，更是戰無不勝，而且她會在劇中不擇手段。Kay表示在劇中與陸駿光是夫妻關係，因為離婚要與對方爭奪兒子撫養權。

Kay表示昔日找白只學戲，自己真金白銀拜師，如今就找老公張繼聰，她說︰「佢係免費戲劇老師，以前我幫襯白只，依家幫襯張繼聰。」她稱對方給予不少意見，自近期多了參與拍攝，開始更加欣賞老公，因為對方的意見很多，「依家更愛佢多咗，(佢地位提升咗？)提升咗好多！」