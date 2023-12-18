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娛樂
2023-12-18 10:16:54

法與情｜謝安琪背對白張繼聰加把咀 陳靜首拍劇演單親媽媽

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謝安琪與余安安在劇集《法與情》將面臨師徒決裂。

謝安琪與余安安在劇集《法與情》將面臨師徒決裂。

由謝安琪(Kay)、余安安、李芯駖、陳靜、岑珈其等合演的ViuTV新劇《法與情》今晚(18)起播出，在劇中演大律師的Kay要背大量長對白，與余安安和陳靜都有不少對手戲，她表示，「今次最難係講人與人之間感情，內容好多細節不能出錯，但要保持情緒最辛苦，我同師傅(安安姐)都覺得有挑戰，依家開始要享受長對白。而返到屋企好虛心向老公請教，即使唔討教佢都會好熱心參與，即使自己背對白，佢都會加把咀嘅。」

謝安琪在劇集《法與情》演大律師。 謝安琪在劇集《法與情》演大律師。 謝安琪與余安安在劇集《法與情》將面臨師徒決裂。 謝安琪與陸駿光在劇集《法與情》演夫妻，面臨離婚危機。

芯駖被重量級前輩震懾

謝安琪、陳靜及李芯駖早前現身監獄、醫院等場境拍攝，Kay表示與DaDa不時鬥咀，「因為要對咀，所以花好多時間對劇本，希望可以搞好啲節奏！其實呢部劇好多人都第一次合作，好似芯駖、珈其，我地現實中好似『筆友』好少見面，但網上成日支持對方，呢次終於合作啦！」芯駖坦言跟前輩合作好緊張，笑言被重量級演員震懾：「我第一次見到Kay其實好緊張，搞到我唔敢講嘢，點知佢經理人出聲嫌我地唔夠Friend，我先敢同佢傾計，其實我好鍾意Kay，佢好多歌我都識唱㗎。」

陳靜在劇集《法與情》演單親媽媽。 陳靜在劇集《法與情》經常爆喊。 李芯駖被重量級前輩震懾。

DaDa要成日喊

首次參演電視劇的DaDa指出，拍劇與拍電影的最大分別是角色嘅變化，「因為長度不同可以有創作空間！今次題材好好，帶出背後家庭嘅問題，成件事好立體、好感人！」DaDa飾演單親媽媽，笑言首次跟小演員有如此緊密的關係：「我年齡都可有個女嘅，身邊都好多朋友有小朋友。而戲中我要成日喊，而拍攝呢部劇增長咗我嘅法律知識，起碼知道監獄原來係咁嘅樣，長知識嘅機會！」

陳靜在劇集《法與情》演單親媽。 陳靜在劇集《法與情》演單親媽。

《法與情》大綱

講述由謝安琪飾演的大律師Angel因對某大藥廠的抗腦退化藥控訴失敗，而身心大受打擊，更因此面臨離婚危機。為了爭奪兒子的撫養權，她接了一宗法律援助案來提高自己的品德聲望。而這宗案件過後，她拾回熱誠，重新調查當年藥廠一案。期間她又遇上一宗桃色詐騙案，卻意外發現有關藥廠一案的新線索。

 

1集（1218 星期一）

 LISA(陳靜飾)帶著女兒詠欣到商場的玩具店選購生日禮物，期間詠欣身旁一個大型的搪瓷公仔竟被推倒落地粉碎，店長要求LISA賠錢，她只好拉著詠欣去櫃員機提款，卻又被一名大叔插隊，二人因此吵了起來。大叔不慎失平衡跌倒，送院後證實不治，LISA因此被控誤殺。另一邊廂，ANGEL(謝安琪飾)MANSON(陸駿光飾)決定離婚，但為了爭奪兒子LUCAS的撫養權，ANGEL決定多接一些法律援助的案件，以提高自己的品德形象，但沒想到她接到的

 就是LISA的誤殺案。而LISA根本就不願跟ANGEL合作，可是最令ANGEL感到頭痛的是，這次的檢控官竟是她的師傅石琪(余安安飾)

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