法言人｜入行10年趙璧渝為角色自陶腰包搵親妹拍裸照

入行10年的無綫藝人趙璧渝(Osanna)，由藝員訓練班出身，之後一直跑龍兔，直至在《法證先鋒IV》、《逆天奇案》等才憑角色引起觀眾注意，而在現正熱播的劇集《法言人》中，趙璧渝飾演「網紅CoCo」顏潔恩一角，是從影以來最多戲份及最完整的一個角色，並首次登上官方劇集海報。

擺性感甫士好尷尬 趙璧渝在今周的《法言人》登場，她演的「網紅CoCo」既是過氣女星又是單親媽媽，因為年青時的一輯裸照相，而遭勒索鬧上法庭，繼而認識黃嘉樂展開一段情。首次演戲份重的完整角色，她對道具「裸照」拍攝亦一絲不苟，自掏腰包訂酒店房，邀請妹妹為她親自操刀擔任「裸照」攝影師，她說：「喺今次嘅道具相，花咗好多心思，除了睇咗好多寫真作參考外，事前一星期，我又開始運動同節食，務求以最佳狀態影呢輯相，其實影嘅過程都有啲尷尬，雖然由妹妹操刀負責影，但我淨係着打底上陣，仲要擺啲性感甫士，不過妹妹一啲都唔尷尬，佢仲覺得好搞笑，真係好似攝影咁，對我要求好高，反過來指導我應該點擺甫士，點樣可以性感啲。」