法言人｜林夏薇被淋紅酒 捱冷拍通宵兼眼發炎

由馬國明、林夏薇主演的無綫新劇《法言人》於本周首播，即引起不少話題。除了有視帝陳展鵬客串演的士司機、麥玲玲演華麗貴婦外，榮升視后之後首次擔演劇集的林夏薇，在劇中有「滅絕師太」之稱的林夏薇是一名律師，法庭上認真嚴肅，離開法庭回家成鄰家女孩，戴起圓框眼鏡非常可愛，角色強烈的反差感更獲網民大讚。

做完矯視手術 紅酒入眼發炎 昨晚(12日)播出的一集，講到林夏薇得罪飾演權力人士的陳少邦，慘被對方兜頭淋紅酒羞辱。劇集播出後林夏薇在IG貼出拍攝花絮並寫下感受，她透露當日由凌晨拍至天光，嚴寒的氣溫加上濕身的戲份，令她凍到打冷震：「飲紅酒試得多，俾紅酒照頭淋都係第一次。睇番呢幕，就諗起當夜拍到天光，嚴寒＋濕身，係咁打冷震。」她續說因當時剛做完矯視手術，紅酒入眼令眼睛發炎。並不忘感謝工作人員的照顧：「重點係對眼啱啱做完矯視手術，紅酒入眼即發炎。要多謝番工作人員對我嘅照顧，準備毛巾同熱飲，好有愛啊」