法證先鋒5｜袁偉豪不滿傳媒一事疑被《愛·回家》抽水 蔡思貝提議乘機入劇組演返自己

袁偉豪上月推出新歌《馬路英雄》，並擔任歌曲作曲、作詞及編曲人，歌曲被指超級洗腦。日前袁偉豪接受TVB娛樂新聞台節目《Star Talk》專訪宣傳新歌，又提起自己近年慘成箭靶致壓力。袁偉豪自從與張寶兒結婚後便被冠以「三億駙馬」之名，又遭網民評擊走樣及未夠資格出任TVB藝訓班導師指導金像獎最佳男配角得主馮皓揚，各大傳媒都有相關報道，令袁偉豪感不滿：「我欠咗你哋班傳媒？」而日前處境劇《愛•回家之開心速遞》疑似將袁偉豪不滿傳媒一事擺上枱。

《愛·回家之開心速遞》上周五（18日）播出第1780集「KC欠甚麼」，劇情講述KC因節目腰斬，傳媒報道指腰斬原因係因為佢做得太差，於是KC就向記者大鬧：「我而家欠咗你班傳媒呀？」唔少觀眾睇到呢幕都覺得節目明抽袁偉豪水。而同日，袁偉豪又於IG發文不滿媒體往往錯重點：「點解啲報道，永遠都係錯重點？明明係宣傳新歌，講吓近況，但係永遠出嚟就係錯重點嘅呢？又繼續無限放大 ？」袁偉豪日前出席《法證先鋒V》活動時就回應指無睇到該集，只睇到傳媒轉載嘅報道，表示「我唔知佢哋係咪寫到無題材，要搵啲題材寫吓！」又指覺得好小事，無傷大雅，幫到件事就開心，不過就話會搵編劇傾吓偈。而拍檔蔡思貝全程於旁邊放空，被網民取笑似搭枱；不過蔡思貝有一刻突然回魂，笑住向袁偉豪提議可乘機加入《愛·回家之開心速遞》演返自己嘅角色。

袁偉豪被笑係「面癱刑警」

袁偉豪又被黃宗澤及洪永城取笑係「面癱刑警」，有機會做「面癱視帝」，袁偉豪就解釋係因為所飾演嘅角色無咩表情：「我個角色係長期唔夠瞓，所以唔會有精神，冇精神自然冇乜笑容，而且我飾演嘅係一個警察，有警察嗰種尊嚴，唔會嬉皮笑臉。」

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