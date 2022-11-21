法證先鋒V | 蔡潔成A貨李佳芯上位 曾全裸肉搏曾志偉 忽然玩失蹤飛王宗堯

加入大台幾年嘅蔡潔，連續2年有份演台慶劇，今年就喺《法證先鋒V》演法醫科醫生。而去年《拳王》出街時，大台嘅SEE SEE TVB facebook專頁整咗張惡搞圖考眼力，叫網友分辨蔡潔同李佳芯。甚至連「蟲草大王」陳恩德出席嘅活動，TVB都搵蔡潔代替缺席嘅Ali，擺明當代替品咁用！

咁快已經為重頭劇孭飛，睇返過去嘅新聞，33歲嘅蔡潔肯搏又識睇風勢，比起等運到嘅姐仔更有鬥心。要紅，就係要有呢啲特質架啦！

曾與曾志偉拍全裸肉搏戲

喺內地成長嘅蔡潔，就讀廣州暨南大學導演系，係《還珠格格》「皇阿瑪」張鐵林嘅愛徒。2012年蔡潔喺澳洲讀碩士嗰陣參加墨爾本華裔小姐，一口氣拎咗7個大獎，破晒大會紀錄。2013年佢再代表墨爾本參加TVB國際中華小姐，並贏得最受傳媒歡迎佳麗獎。

選完華姐之後蔡潔返澳洲完成學業，畢業後被導演彭浩翔相中，演出電影《香港仔》，飾演曾志偉外遇對象「護士仔」，戲中同曾志偉有全裸肉搏戲份，意識大膽，並憑該片獲提名第34屆香港電影金像獎最佳新演員。蔡潔之後加盟黃柏高旗下嘅太陽娛樂文化，不過未見有突出之作，到2018年「轉會」，由王晶嘅星王朝同邵氏共同管理，算係4分1個TVB親生女，拍過《飛虎之雷霆極戰》演電腦專家，同吳卓羲有感情線。至於拍咗未播嘅TVB劇仲有《一舞傾情》、《香港人在北京》及《廉政狙擊》。

王宗堯睇新聞先知被分手

入行多年，蔡潔最為人記得嘅可能係同王宗堯拍過拖。2016年7月王宗堯同蔡潔撻著，仲帶女友去周家怡生日飯局，點知半年後蔡潔向傳媒表示，因為工作關係少見面，決定同王宗堯分手。半年後，王宗堯上杜汶澤嘅節目做嘉賓，自爆原來蔡潔有段時間忽然玩失蹤，王要睇新聞先知被分手。阿澤喺節目度亦都爆料，話試過搵蔡潔拍戲，蔡仲表現得好欣賞阿澤，點知開鏡前4日，蔡潔以「驚影響內地市場」為由辭演，暗示係同阿澤嘅政見有關。至於同王宗堯分手又係咪呢個原因？怕且要問蔡潔先知嘞。

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