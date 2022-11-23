法證先鋒V｜鄭俊弘被黃宗澤洪永城封「祖先」 戲份愈來愈少最後仲死埋

TVB台慶劇《法證先鋒V》正熱播，而《法證先鋒》系列亦係TVB皇牌，過往多輯都大受歡迎，但於劇情角色方面就未有太大關連，每次亦都大換血，除咗鄭俊弘。鄭俊弘其實有份參演過往多輯《法證先鋒》，只有《法證先鋒III》冇佢份，不過就被批戲份愈來愈少，去到噚晚嗰集《法證先鋒V》仲要自殺身亡。

鄭俊弘出演第一輯《法證先鋒》時僅23歲，於劇中飾演蒙嘉慧細佬，任職技術員；而第二輯亦延續蒙嘉慧細佬身份，直至第四輯以全新角色湛霆參演，並升職為鑑證主任。而是次鄭俊弘於《法證先鋒V》與上輯一樣，飾演鑑證主任，同時又係黃宗澤下屬兼徒弟，不過對白依然唔多，仲於第6集被高級化驗師張Sir（高鈞賢）製造虛假證據陷害，富太被殺案中犯人陳少邦出獄後對法證部提告，最後鄭俊弘因過於自責而輕生，只得7集戲份。

鄭俊弘由23歲演到39歲，係《法證先鋒》大前輩。日前與《法證先鋒V》同劇演員黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔、王敏奕等出席記者會，就被取笑係祖先。當時《東張西望》正訪問一眾演員，問及大家有冇叫鄭俊弘做「大師兄」，黃宗澤笑指：「佢唔係大師兄，佢直情係前輩。」；洪永城亦加入討論，表示：「唔係祖先咩？」；坐喺旁邊嘅鄭俊弘未有搭話，只係視線游離及露出笑容，認真戥佢尷尬。

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