法證先鋒VI遭內地網民批劇情狗血　「破案劇一直放感情戲」

TVB劇集《法證先鋒VI倖存者的救贖》即於12日逢周一至周五晚8點半播出，承接第五季《法證》系列，第六季主角繼續係「夢幻偵查鐵三角」，即法證代表余星柏（黃宗澤飾）、法醫代表范佩清Dr.范（蔡潔飾）及刑警代表井柏然（袁偉豪飾），另外傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕和吳業坤等亦有份出演。 TVB日前釋出官方宣傳片，披露其中七大重點個案，包括「SM殺人」、「一屋雙屍」、「喪屍索命」、「針筒殺人」、「衣櫃裸屍」、「消失的屍體」及「沙井藏屍」，題材多元，更有網民表示《法證》系列係一個回憶，指要由第一季開始翻煲準備迎接《法證先鋒VI倖存者的救贖》。

成為優酷歷來港劇預約TOP 1 由於劇集係由優酷和TVB聯合製作，因此優酷已於7日正式上線，雖然未播出前，其預約人數衝破300萬，成為優酷歷來港劇預約TOP 1，但劇集播出後，內地網民紛紛鬧爆，指對劇本感到失望，甚至表示毀咗經典，要棄劇。 內地網民表示《法證先鋒VI倖存者的救贖》無重點可言，認為簡單流水記事就完咗一集，更大問題係覺得編劇無吸取到《法證先鋒5》嘅經驗，仍然著重於感情戲，法醫戲反而太少，直言情節狗血：「你以為會看到高智商的法醫辦案，結果呢，全是些愛情、婚姻、家庭的絮絮叨叨。」

「結構鬆散，廢話好多」 更有網民指不如改劇名做《法醫的感情故事》：「文戲太多，法醫戲太少，本來應該是高智商破案的主線，結果全被那些狗血劇情給擠得沒啥存在感了。說實話，編劇們，你們到底有沒有認真研究過真正的法醫題材？觀眾想看的離奇案件和高智商破案，全都被你們給糟蹋了。」 另外，有網民認為即使有實力派演員，例如黃宗澤、袁偉豪等陣容，仍未可以拯救劇情，批評與過往《法證》系列相比，《法證先鋒VI倖存者的救贖》爛到無得再爛，紛紛留言唔應該再拍落去：「一部不如一部法證6真是掛羊頭賣狗肉」、「看了兩集，棄了，作為一個從小到大看tvb劇長大的兩廣人來說，這更像是一部披著法醫皮囊的文藝劇」、「爛成這樣也能拍6個系列我也服了」、「結構鬆散，廢話好多，同樣的話能重複個兩三遍」、「我已經棄劇了」、「最煩就是破案劇一直放感情戲」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈