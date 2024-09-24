波仔Boris 慶祝成為YouTuber 7周年 包場請500位fans睇戲

黃浚銘(波仔/Boris)於2017年開設個人的YouTube Channel，正式成為YouTuber，大受到不少年青人歡迎。近年他不斷作出嘗試，曾於2019年參加ViuTV選秀真人騷《全民造星II》，50強止步。近年，Boris更涉足導演界別，曾為許廷鏗、Lolly Talk、李駿傑Jeremy、張天穎Jaime等拍MV。今年是他成為YouTuber的第七年，他感激來自不同界別的觀眾一直的支持，才令他成功開拓屬於自己的一片天。

為了感激觀眾一直的支持， Boris日前包了場請近500位fans齊齊欣賞動畫《我的英雄學院 : You’re Next》。動漫中的主角綠谷出久，是一個天生無能力但又很想成為英雄的人，他的性格真誠、內心強大，對Boris一直影響深遠，「佢嘅信念陪伴我行過好多次的低潮，我希望將來都可以成為一個好似佢咁嘅人，所以呢部動漫嘅存在對我嚟講係非常重要。」Boris想跟fans們分享自己喜愛的事，因為他覺得，可以跟fans有共同喜歡的東西，是一件很幸福的事。

他說：「成日都諗有啲乜嘢可以報答佢哋，自己又好驚搞fans meeting，因為好驚要唱歌跳舞！當我見到呢個劇場版上映嘅時候，突然冒起『假如我包一場優先場會唔會有可能呢？』，即係假如我請所有鍾意《我的英雄學院》嘅觀眾一齊迎接佢漫畫嘅完結，一定會係一件好感動嘅事，亦都會係我有史以來做過最大型嘅觀眾見面活動。」