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娛樂
2023-09-26 12:30:00

波多野結衣台灣餵食男粉絲　台上認愛宅男 親曝理想型3大條件

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見面會一開場，波多野結衣與大槻響先是合唱知名動畫《新世紀福音戰士》的主題曲〈殘酷天使的行動綱領〉（残酷な天使のテーゼ），接著用中文自我介紹問候粉絲們。而見面會當天更吸引400多位粉絲到場支持，僅50席的3萬元門票則在開賣1週內就售完，可見2位女優在台灣的高人氣。

以日本手信餵食被抽中的fans

日本AV女優波多野結衣及大槻響，於24日在台灣舉辦出道15周年粉絲限定見面會，2位「D槽女神」也在活動中透露了自己的理想型條件。見面會一開場，波多野結衣與大槻響先是合唱知名動畫《新世紀福音戰士》的主題曲〈殘酷天使的行動綱領〉（残酷な天使のテーゼ），然後用中文自我介紹問候粉絲們。而見面會當天更吸引400多位粉絲到場支持，僅50席的3萬元門票則在開賣1週內就售完，可見2位女優在台灣的高人氣。主辦單位也特別安排了粉絲推薦的美食給波多野結衣與大槻響，她們也帶了自己推薦的日本手信回饋粉絲，以「福利互動」的方式上演餵食show，令被抽到上台互動的每位粉絲都相當開心。

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波多野結衣（右）與大槻響（左），24日在粉絲見面會中合唱。（圖／日商東櫻提供） 波多野結衣（右）與大槻響（左）當天與粉絲們互動，展現超高親和力。（圖／日商東櫻提供）

波多野結衣自爆理想型伴侶有3個標準

曾被老司機們稱為「暗黑林志玲」的波多野結衣當天受訪時坦言，她的理想型有3個標準，首先是對方要溫柔、體貼；還有相處起來的氣氛要輕鬆，也希望對方充滿笑容；並鬆口自己「喜歡宅男」。大槻響則透露自己也喜歡溫柔的男生，希望彼此擁有共同的興趣，「若是能一同享用美食的話就太棒了。」對於時隔多年在台灣舉辦活動，波多野結衣表示：「因為很久沒來台灣，真的很開心可以見到粉絲們」；大槻響則回憶，12年前跟波多野結衣是在台灣認識的，因此現在又可以一起出席活動非常開心。大槻響也透露出道15年來，收到過許多粉絲的親筆信，每一封信她都有好好收藏，每當情緒低落就會拿出來看，接著自爆「還有一次，是在見面會上收到粉絲的結婚證書，真的很驚訝」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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