波姬小絲以演員協會主席身份 為演藝人爭取合理報酬

荷李活59歲女星波姬小絲(Brooke Shields)，5月當選成為「演員權益協會」(Actors' Equity Association，AEA)主席後，近日在加州為迪士尼樂園度假區的濱演藝工作人員，進行薪資合約談判。作為協會的領導人，她還主導了百老匯劇院的罷工，積極要求提高演員工資與待遇。

波姬小絲接受《華盛頓郵報》採訪時表示：「擔任協會主席，我認為這是我回饋社行業的最明確機會，我覺得有必要維護一眾演藝人的權益。」她進一步補充道，指很多舞台工作者仍未從疫情的影響中恢復過來，並指：「今天居住在紐約，靠百老匯的薪水幾乎不可能生活，演員必須走遍全國，在不同地區的劇院表演，才能維持生計。」