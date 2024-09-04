波姬小絲以演員協會主席身份 為演藝人爭取合理報酬

荷李活59歲女星波姬小絲(Brooke Shields)，5月當選成為「演員權益協會」(Actors' Equity Association，AEA)主席後，近日在加州為迪士尼樂園度假區的濱演藝工作人員，進行薪資合約談判。作為協會的領導人，她還主導了百老匯劇院的罷工，積極要求提高演員工資與待遇。
波姬小絲接受《華盛頓郵報》採訪時表示：「擔任協會主席，我認為這是我回饋社行業的最明確機會，我覺得有必要維護一眾演藝人的權益。」她進一步補充道，指很多舞台工作者仍未從疫情的影響中恢復過來，並指：「今天居住在紐約，靠百老匯的薪水幾乎不可能生活，演員必須走遍全國，在不同地區的劇院表演，才能維持生計。」
無酬主席爭取提高舞台從業員薪水
以童星和模特兒身份出道的波姬小絲，在廿十世紀八十年代成名，其獨特的餘氣質和才華，贏得一代影迷的喜愛。近日波姬小絲逐漸轉型，開始以演員權益協會主席的身份，為一眾演藝人爭取權益。從她宣布的計劃中，波姬小絲盼運用自己的名氣，來提高舞台從業人員的薪水，希望改善他們的生活條件，讓更多人能夠從事表演行業。
演員權益協會，是美國表演藝術行業裡，一個歷史悠久的組織，擁有超過51,000名會員，他們包括各類舞台表演者和音樂劇演員。波姬小絲擔任的工會主席職位，屬於榮譽職位，無報酬，任期為4年。這個角色讓她能夠在行業內發揮更大影響力，並為演員們的權益發聲。