泥鯭@RubberBand出po嘲《CHILL CLUB》大台味濃 暗寸姜濤被粉絲狂轟

ViuTV的《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》日前圓滿結束，不過現場的音響、入座安排、流程及賽果都引來網民狂轟，尤其是男歌手獎及組合獎均由ViuTV旗下的MIRROR、ERROR及COLLAR瓜分，有網民坦言感覺到一陣「大台味」，並笑頒獎禮像《勁歌金曲頒獎禮》只頒自己友。

當晚獲得「Chill Club年度樂隊」銀獎的RubberBand沒有出席，但成員泥鯭就有留意直播，並在其社交平台作評論。當晚姜濤獲得男歌手銀獎之後，在台上向MIRROR各成員講心底話，泥鯭留言說︰「多謝說話定係「鼓勵」說話？！WTX？！係咪short X咗？！修哥都講唔出啦」當頒獎禮接近尾聲時，他在留言說︰「嘩，頒唔尷尬，攞唔尷尬，唯有睇嘅尷尬」、「又一個大台誕生」、「依家諗返當年亞太區最受歡迎男歌手真係『實至名歸』」、「下屆叱咜司儀會點玩呢段感言？」