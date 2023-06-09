泰人氣CP今晚九展開騷 Earth孖Mix去完黃大仙再拜車公廟

多對泰劇CP相繼襲港，人氣BL劇集《千星傳說》主角Earth與Mix，昨日亦首次合體來港，舉辦今晚在九龍灣國際展貿中心舉行的粉絲見面會。Earth Pirapat與Mix Sahaphap是泰國GMMTV旗下當紅CP之一，二人辦首場香港粉絲見面會。屆時會唱歌表演，玩互動遊戲及近距離與粉絲合照，大派福利給久候他們的支持者。

Earth與Mix至今相識10年，交情好兼默契十足。自2020年合作劇集《1000 Stars》(千星傳 說)，在泰國獲多個獎項受到肯定；2022年再合拍劇集《Cupid’s Last Wish》(邱比特的遺願)，

奠定其BL界的人氣CP地位，成功「吸粉」在Instagram各自擁有逾300萬粉絲追蹤。今年2月他們更第三度合作，主演GMMTV播出的午夜系列之一《Moonlight Chicken》(月光海南雞)，劇情寫實帶感染力，挑戰浪漫愛情喜劇以外劇本，更見他們演技的進步，獲得實力派的稱讚。還有即將在六月份播放的《Our Skyy2》，延續其成作《千星傳說》的故事。

二人無論幕前或私下相處，感情甚好，讓二人互動經常帶來娛樂性，吸引粉絲長期關注他們的動態，Earth與Mix抵港後都爭取時間，昨日先後到黃大仙及車公廟拜神，認真神心！