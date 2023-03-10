泰劇殺出新血路 《復仇之焰》男神女神灑狗血

《午夜博物館》講述咖啡店店員Dome（Gun Atthaphan飾）面臨閉店窘況，他在熟客Khatha（Tor Thanapob飾）的建議下，前往一所只在夜間開放的神秘博物館工作。在館內工作的第一晚，Dome誤打誤撞讓「16區」的謎之展品獲得了超自然的覺醒能力！身為博物館老闆的Khatha不得不親自出面解決，眾人也決定合力把展品一一尋回！童星出身的Gun演技紮實，加上泰國視帝Tor聯合主演，令劇集收獲「演技強者對決」的稱號，令人倍感期待！《午夜博物館》亦集結了一眾美女演員包括Namtan Tipnaree、Saiparn Apinya等，高顏值組合備受矚目！

泰劇近年殺出血路，近期不少泰星相繼強勢襲港，近日「黃Viu煲劇平台」有兩套新番泰劇上架，其中泰劇男神女神Son和Bee在《復仇之焰》上演雙向復仇，大灑狗血引起熱話。

《復仇之焰》

復仇泰劇《復仇之焰》講述Noppharuj（Son Yuke飾）的父親和情婦Ponwalai（Bee Namthip飾）分手後，父親被奪走所有財產而大受打擊，更因突發心臟病發去世！Noppharuj在爭奪醫院的過程中，打算利用Ponwalai的妹妹Yodthian（Pim Pimprapa飾）展開報復大計，最後卻因為Yodthian的善良，改變了他的想法。

提到泰劇男神女神，想必泰劇迷對Son和Bee並不陌生，二人出道多年，累積了多部人氣作品，因此在泰劇圈具有一定知名度！今年兩人挾著《復仇之焰》雙雙回歸，並一改昔日的談情說愛，上演泰劇拿手的狗血復仇。