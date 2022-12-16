泰劇《黑幫少爺愛上我》大軍襲港 明年九展騷門票售罄宣布加場

泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》（Kinn Porsche）在亞洲各地均大受歡迎，「Do姐」鄭裕玲也是該劇的頭號粉絲，兩位主角Mile（Phakphum Romsaithong）和Apo（Nattawin Wattanagitiphat）日前宣布來港，落實與劇中拍檔共一行16位演員，將在明年2月1日到九展Star Hall舉行「KinnPorsche The Series World Tour」的香港站演出，消息一出即掀起撲飛熱。

「KinnPorsche The Series World Tour」香港站門票最貴的VIP Package索價$1,899，其餘票價分別為$1,399(Soundcheck Party套票)、$899及最平的$699，門票星期四開始供優先訂票，昨日公開發售即宣告售罄，兩位主角也即時透過IG限時動態轉貼Sold Out消息，香港Live Nation隨即宣布加開1月31日場次。

獲頒GQ MEN OF THE YEAR

《黑幫少爺愛上我》兩主角Apo和Mile貴為新一代紅人，兩人出席當地頒獎禮，獲頒泰國GQ MEN OF THE YEAR，而另一BL劇《只因我們天生一對》（2gether）主角Bright（Bright Vachirawit）亦有到場接受殊榮。