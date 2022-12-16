熱門搜尋:
C觀點 世界盃 陳奕迅演唱會 聖誕節2022 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2022-12-16 14:15:21

泰劇《黑幫少爺愛上我》大軍襲港 明年九展騷門票售罄宣布加場

分享：
泰劇《黑幫少爺愛上我》大軍襲港 明年九展騷門票售罄宣布加場

《黑幫少爺愛上我》帶挈兩主角躋身紅人行列。

泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》（Kinn Porsche）在亞洲各地均大受歡迎，「Do姐」鄭裕玲也是該劇的頭號粉絲，兩位主角Mile（Phakphum Romsaithong）和Apo（Nattawin Wattanagitiphat）日前宣布來港，落實與劇中拍檔共一行16位演員，將在明年2月1日到九展Star Hall舉行「KinnPorsche The Series World Tour」的香港站演出，消息一出即掀起撲飛熱。

《黑幫少爺愛上我》明年2月1日九展騷門票售罄。 香港Live Nation隨即宣布加開1月31日場次

「KinnPorsche The Series World Tour」香港站門票最貴的VIP Package索價$1,899，其餘票價分別為$1,399(Soundcheck Party套票)、$899及最平的$699，門票星期四開始供優先訂票，昨日公開發售即宣告售罄，兩位主角也即時透過IG限時動態轉貼Sold Out消息，香港Live Nation隨即宣布加開1月31日場次。

獲頒GQ MEN OF THE YEAR

《黑幫少爺愛上我》兩主角Apo和Mile貴為新一代紅人，兩人出席當地頒獎禮，獲頒泰國GQ MEN OF THE YEAR，而另一BL劇《只因我們天生一對》（2gether）主角Bright（Bright Vachirawit）亦有到場接受殊榮。

Apo和Mile出席頒獎禮，獲頒泰國GQ MEN OF THE YEAR。

Apo和Mile出席頒獎禮，獲頒泰國GQ MEN OF THE YEAR。

BL劇《只因我們天生一對》主角Bright亦有到場接受殊榮。

BL劇《只因我們天生一對》主角Bright亦有到場接受殊榮。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受