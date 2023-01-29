泰劇《黑幫少爺愛上我》男星Build涉毆舊愛 宣布離巢被飛出香港見面會

大熱BL泰劇《黑幫少爺愛上我》的28歲男星Jakapan Puttha（Build），日前爆出跟《黑幫少爺愛上我》原著女作家Poi交往兩年，在發展期間，Build曾多次毆打女方及施以冷暴力，又揭發他一腳踏兩船，Poi已將有關證據提交檢方，將循法律程序對Build提起訴訟。連日來，Build鬧出風風波轟動泰國娛樂圈，Build已立即被停工，香港見面會主辦方Live Nation，前日已在社交平台上發文表示Build將不會參與香港之行。

為自己辯護

《黑幫少爺愛上我》大受歡迎，原定劇中16位演員會將於周二及周三到九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行兩場見面會。在劇中扮演保鑣Pete的Build被飛出團隊，身為當事人的Build昨午打破沉默，以直播向外交代事件，自言風波已影響到家人及朋友，佢決定即時跟所屬經理人公司BOC(Be On Cloud)解除賓主關係，不過Build表示：「今日我決定站出來為自己辯護，想告訴大家了解的並非事實之全部真相。我承認是個不完美的人，現在遭受到的已讓我無法承受，使我的生活崩潰，現在我一無所有，也不能再做甚麼…」Build強調會耐心等待法庭判決，揚言相信真相會來臨，有信心正義最終都會勝利。