泰國上位女星出櫃認雙性戀　選美冠軍IG擁400萬粉絲

高人氣的英法瓦拉哈不僅外表亮麗，舞技更十分出色，然而在《荊棘天堂》中，她必須收起光環與拋開才華，以農婦扮相飾演盡心盡力服侍養母的「阿茉」，目標是繼承榴槤園土地與房產。她也是羅杰夫繼承伴侶財產的最大威脅，電影講述男主角羅杰夫與同性伴侶無法透過婚姻平權法，繼承與另一半的遺產。

2024年泰國新片《荊棘天堂》（The Paradise of Thorns），描述從一片榴槤園展開關於爭產、慾望及權力的鬥爭，除了高人氣BL男神羅杰夫（Jeff Satoe）領銜主演，女主角由2022年泰國萬國小姐（Miss Grand Thailand）人氣冠軍英法瓦拉哈（Engfa Waraha）擔綱，外型甜美的她IG追蹤數累積破400萬，日前她公開宣布自己也屬於LGBTQ+族群，是雙性戀交過女朋友，公開出櫃。

為這個故事感動到哭了

儘管片中是個扮相樸實且富有機心的角色，但挑戰這部有關同性伴侶繼承遺產爭議的題材，對於她而言意義非凡，她曾說：「身為LGBTQ+族群的一分子並不容易，何況是公眾人物，但也因為我們有著某種影響力和責任，更應該為 LGBTQ 發聲。」

然而女主角英法瓦拉哈在戲外曾坦言自己也屬於LGBTQ+族群，是雙性戀交過女朋友，她日前在宣傳時曾透露：「初次接觸劇本，讀本的第一天，因為能夠感同深受每個角色的處境，馬上就為這個故事感動到哭了，而我的角色也很快就融入我的心中。」她也感性提到：「也許當時同婚是合法的，這一切的悲劇就不會發生了吧！」