泰國人氣影星Mario Maurer朝偉星爺上身 穿梭港產片拍攝地標

憑泰國電影《愛在暹邏》、《初戀那件小事》及《淒厲人妻》而紅遍全亞洲，亦曾與蔡卓妍合演電影《感動她77次》的馬利奧毛瑞爾(Mario Maurer)，早前以第17屆亞洲電影大獎青年大使的身分，獲邀來港參加頒獎典禮及拍攝旅發局宣傳片。對港產片情有獨鍾的Mario，親自建議遊覽電影拍攝場地並說:「港產片最吸引的地方，就是每部電影都有它的獨特氛圍，讓人走進一個全新世界一樣。」

Mario首先到訪全港碩果僅存採用人手劃位方式售票的紅磡寶石戲院，戲院大堂牆上一幅幅傳統電影海報、放映院內的舊式椅子，流露七、八十年代的港式情懷。Mario十分仰慕王家衛的作品，更「朝偉上身」拍攝宣傳片，穿上梁朝偉在《重慶森林》穿的警察戲服，遊走中環至半山自動扶手電梯一帶。Mario說：「當我欣賞王家衛電影時，我看到了香港的生活日常，所以我很喜歡在電梯一帶搜尋有趣的小店、唐樓及理髮店。」拍攝期間，Mario更到訪公利真料竹蔗水，一嚐古法製作的清甜蔗汁。