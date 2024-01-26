泰國女團新星撞樣石原聰美　兩個月內IG突破15萬追蹤（多圖）

年僅23歲、外形神似「日本影后」石原聰美的Lookkaew也因主演本劇立刻竄紅，兩個月內IG累積突破15萬追蹤，吸引跨語系粉絲紛紛創立後援會，除了在泰國本地舉辦的小型粉絲簽名握手會人滿為患，24日分別於IG與微博開直播，各吸引3,000粉絲上線，高人氣勢不可擋。

奪下全年度女同志作品排名第二

劇中飾演呆萌靦腆學弟Alee的人氣鮮肉小生Jame Kasama來頭也不小，不只主演過《同居試愛》，也曾在同門師兄主演的《龍月》、《誰的青春不亂愛》（又名《歪愛時代》）第一、二季中軋上一角。此次在《學姐可以愛我嗎》第一集就裸肌上空演出，反差萌意外在女女宇宙裡獲得粉絲矚目！

改編自同名小說，《學姐可以愛我嗎》主打理工學院裡的制服女女戀，即使是男女混校，但這群女生們都只愛女生，交織出錯綜複雜的愛情糾葛。本劇甫於去年12月初在影音平台GagaOOLala開播，便立刻奪下全年度女同志作品排名第二，成為跨年檔熱門新劇黑馬。中文字幕版27日凌晨0點GagaOOLala全球最大同志影音平台上架播出。