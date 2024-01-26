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娛樂
2024-01-26 16:45:41

泰國女團新星撞樣石原聰美　兩個月內IG突破15萬追蹤（多圖）

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Lookkaew

泰國BL娛樂經濟席捲全球，女女戀GL（Girls' Love）內容連帶異軍突起備受期待，泰國女團Cosmos不只大動作全員出演自製GL泰劇《學姐可以愛我嗎》（Love Senior The Series），更自己獻唱原創主題曲，影歌雙棲同步出道，立刻引起國際粉絲討論。

跨語系粉絲紛紛創立後援會

Cosmos女子團體旗下12位成員全數於影集《學姐可以愛我嗎》出道，各組CP，其中由Lookkaew與Anda領銜擔當「PP戀」雙女主角。

年僅23歲、外形神似「日本影后」石原聰美的Lookkaew也因主演本劇立刻竄紅，兩個月內IG累積突破15萬追蹤，吸引跨語系粉絲紛紛創立後援會，除了在泰國本地舉辦的小型粉絲簽名握手會人滿為患，24日分別於IG與微博開直播，各吸引3,000粉絲上線，高人氣勢不可擋。

奪下全年度女同志作品排名第二

劇中飾演呆萌靦腆學弟Alee的人氣鮮肉小生Jame Kasama來頭也不小，不只主演過《同居試愛》，也曾在同門師兄主演的《龍月》、《誰的青春不亂愛》（又名《歪愛時代》）第一、二季中軋上一角。此次在《學姐可以愛我嗎》第一集就裸肌上空演出，反差萌意外在女女宇宙裡獲得粉絲矚目！

改編自同名小說，《學姐可以愛我嗎》主打理工學院裡的制服女女戀，即使是男女混校，但這群女生們都只愛女生，交織出錯綜複雜的愛情糾葛。本劇甫於去年12月初在影音平台GagaOOLala開播，便立刻奪下全年度女同志作品排名第二，成為跨年檔熱門新劇黑馬。中文字幕版27日凌晨0點GagaOOLala全球最大同志影音平台上架播出。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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