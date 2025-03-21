泰國女星甘莫内仁希登山拍旅發局宣傳片 黃偉晉孖彭千祐探索香港自然風光

盼邀五堅情重新認識香港

彭千祐挑戰划獨木舟後，他興奮道：「這是我第一次玩獨木舟，教練教導的時候已經很興奮，很想衝出海裡，從來沒想過香港可以這樣去玩，是非常棒的體驗！而且因為體驗了獨木舟的行程，有點愛上划獨木舟，所以回到台灣就有跟朋友分享，喜歡outdoor的朋友都沒有想過香港可以這樣去玩，很想親身體驗，就已經立刻買了機票來香港。」至於黃偉晉表示：「我去香港工作也不少次，但是工作地方都在鬧區，通常都只是吃美食，這次行程讓我知道原來香港有這麼多漂亮的地方，而且非常壯觀的景點，有讓我嚇一跳，說不定之後我會推薦五堅情一起去我們這次的行程，感受不一樣的香港。」被問到當中最難忘的景點，黃偉晉跟彭千祐都不約而同說起蒲台島的景色，彭千祐道：「蒲台島回港島時剛好是傍晚，看到的夕陽是我這幾年看過最美的，因為是粉紅色的，而且吹著海風，我們在船上拍照，那個時刻讓我感受到幸福和快樂。」黃偉晉亦和應道：「我們感受到的那些景觀，是手機跟影片都肯定不能百分之百呈現，如果光是看到影片裡的夕陽已經很美的話，肉眼看到的震撼是機器不能代替的美麗。」