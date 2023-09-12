泰國最靚跨性別人士Rinrada Thurapan中學曾成男神 從小喜歡洋娃娃 IG252萬追蹤爆紅(多圖)

泰國法律規定，年滿21歲嘅男子必須進行兵役登記，自願或抽籤入伍，所有合資格人士都必須到徵選場地，但每年都好多「美女」出現，令唔少人驚訝徵兵現場竟然似選美盛事，當中Yoshi（Rinrada Thurapan）憑一張徵兵現場照片爆紅。除咗被網民封為泰版Angelababy之外，Rinrada Thurapan更成為KOL，IG至今超過252萬名追蹤者。

獲讚泰國版Angelababy

26歲的Rinrada Thurapan擁有完美嘅臉蛋及纖細嘅身形，經常喺IG上載靚相，俘虜唔少網民嘅心。原來Rinrada 自細外表已經長得非常標致，中學嘅時候係學校嘅男神，仲有唔少女仔寫情信向佢表白。不過Rinrada Thurapan成長過程中，已認知自己係女性，從小喜歡玩洋娃娃，曾告知父母想要當女生，遭強烈反對下背著爸媽做手術。後來於15歲開始參加選美比賽，2017年勇奪泰國跨性別選美大賽「Miss Tiffany’s Universe」后冠，及代表泰國出席世界跨性別選美大賽，勇奪亞軍。Rinrada Thurapan出道後演出泰劇《為愛所困》及《賣萌這件小事》等等，演出機會不斷，成為演藝圈及廣告界嘅新寵兒，兼被睇好成為Poyd嘅接班人。