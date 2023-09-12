熱門搜尋:
甯國良 iPhone 15 紅山半島 水浸 鯨魚 天氣 綠色債券 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
娛樂
2023-09-12 11:00:51

泰國最靚跨性別人士Rinrada Thurapan中學曾成男神 從小喜歡洋娃娃 IG252萬追蹤爆紅(多圖)

分享：
泰國最靚跨性別人士Rinrada Thurapan IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG）

泰國最靚跨性別人士Rinrada Thurapan IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG）

泰國法律規定，年滿21歲嘅男子必須進行兵役登記，自願或抽籤入伍，所有合資格人士都必須到徵選場地，但每年都好多「美女」出現，令唔少人驚訝徵兵現場竟然似選美盛事，當中Yoshi（Rinrada Thurapan）憑一張徵兵現場照片爆紅。除咗被網民封為泰版Angelababy之外，Rinrada Thurapan更成為KOL，IG至今超過252萬名追蹤者。

泰國最靚跨性別人士Rinrada Thurapan IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Rinrada Thurapan IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Rinrada Thurapan IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Rinrada Thurapan IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG）

獲讚泰國版Angelababy

26歲的Rinrada Thurapan擁有完美嘅臉蛋及纖細嘅身形，經常喺IG上載靚相，俘虜唔少網民嘅心。原來Rinrada 自細外表已經長得非常標致，中學嘅時候係學校嘅男神，仲有唔少女仔寫情信向佢表白。不過Rinrada Thurapan成長過程中，已認知自己係女性，從小喜歡玩洋娃娃，曾告知父母想要當女生，遭強烈反對下背著爸媽做手術。後來於15歲開始參加選美比賽，2017年勇奪泰國跨性別選美大賽「Miss Tiffany’s Universe」后冠，及代表泰國出席世界跨性別選美大賽，勇奪亞軍。Rinrada Thurapan出道後演出泰劇《為愛所困》及《賣萌這件小事》等等，演出機會不斷，成為演藝圈及廣告界嘅新寵兒，兼被睇好成為Poyd嘅接班人。

泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG） 泰國最靚跨性別人士Yoshi（Rinrada Thurapan） IG252萬追蹤（Rinrada Thurapan IG）

事業穩定後，Rinrada成功化解家人嘅偏見；而佢亦大方承認自己曾經係男兒身及上半身做過跨性別手術，同時身為LGBTQ界嘅最佳代言人，所以佢曾經擔任乳房手術嘅演講嘉賓，以過來人身份分享自己嘅經歷。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受