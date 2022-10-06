泰國洞穴救援事件簿｜25歲Beam猝逝成遺作 劇集最後畫面作悼念

Netflix原創泰劇《泰國洞穴救援事件簿》（Thai Cave Rescue）日前在全球190多個國家及地區上架，登上泰國、馬來西亞等地排行榜冠軍。《泰國洞穴救援事件簿》改編自2018年轟動全球的睡美人洞救援事件，當時12名足球少年及1名教練在暴雨下被困洞窟，在全球各個救援人員協助下全員奇蹟生還，事件至今4年間，先後推出過兩部紀錄片及電影版。在今次的六集連續劇中飾演助理教練EK的年輕男星Papangkorn Lerkchaleampote（Beam），在拍罷該劇後，卻在今年3月不幸猝逝，終年只得25歲。

《泰國洞穴救援事件簿》是Beam生前最後一套作品，他曾參演於2019年上架的另一Netflix泰劇《絕境島》（The Stranded），而在今年初傳來死訊，據知他是在最後一次更新IG的三天後，即3月23日於睡夢中離世，而《泰國洞穴救援事件簿》結束時，就特別在謝幕後畫面打出「FOR BEAM 1996-2022」來悼念Beam，全球各地觀眾才嚇然得知他已在早前與世長辭，大批網民紛紛湧到其生前IG留言悼念。

《泰國洞穴救援事件簿》由美國及泰國團隊共同製作，拍攝出堪稱奇蹟的救援事件，已離世的Beam在劇中扮演EK，帶領12位足球隊少年走進睡美人洞為隊友慶生，不料卻被突如而來的豪雨淹沒回家路，EK成為孩子們的精神支柱，隨後當救援人員抵達，卻因不能離開洞穴，被質疑帶孩子犯險，令他陷入憂鬱情緒，Beam在劇中展現精湛演技，泰國Netflix特別公開一段Beam拍攝該劇的幕後花絮，他隨劇組在睡美人洞外拍攝外景，要應付多場潛水戲，獲得兩位導演大讚，亦分享他拍攝時跟一眾童星的和諧時光，Beam在鏡頭前展露的微笑，卻成為他跟觀眾的最後道別。