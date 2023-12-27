泰國版《Vogue》報道 Lisa正在巴黎拍攝美劇《The Walking Dead》

正在休假的Lisa，被指在巴黎拍攝美劇《The Walking Dead》。

韓國女團BLACKPINK持續風靡全球，是一支非常受歡迎的音樂團體，並擁有廣大的fans群。而4位成員均擁有獨特的魅力和才華，其中成員Lisa更是被譽為天之嬌女，深受fans們的喜愛。 作為BLACKPINK的成員之一，Lisa不僅在音樂活動中表現出色，還參與了多項個人和團體的宣傳活動、時尚合作和電視節目等。她的個人IG帳號一直吸引著大量的追蹤者，最近更創下一項驚人成就。IG追蹤人數突破了1億人次，成為首位擁有如此龐大追蹤人數的韓國藝人，也是亞洲藝人中追蹤人數最多的偶像。

除了在社交媒體上的影響力外，Lisa在個人YouTube頻道Lilifilm Official上也有著大量的粉絲。在聖誕節當天，她上傳了一段翻唱Britney Spears的聖誕歌《My Only Wish》的視頻，僅僅一天的時間就獲得了超過350萬的觀看次數，展現她音樂才華和吸引力。 今日有傳關於Lisa參演美劇《The Walking Dead》的消息，再次引起了fans們的熱議。據《Vogue》泰國版報道，Lisa目前正在巴黎拍攝這部美劇。由於這一消息的具體細節，尚未得到官方確認，因此在社交平台X引來熱烈討論。 Lisa作為BLACKPINK成員，才華和魅力在全球范圍內廣受讚譽。她的個人活動和努力不僅豐富了BLACKPINK的音樂作品，也讓她成為了一位備受矚目的個人藝人，fans們都期待著她未來更多個人作品。

Lisa fans遍布全球，在歐美市場極受歡迎。