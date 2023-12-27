熱門搜尋:
李善均 黎淑賢去世 除夕倒數2024 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-27 17:51:17

泰國版《Vogue》報道 Lisa正在巴黎拍攝美劇《The Walking Dead》

分享：
生活

正在休假的Lisa，被指在巴黎拍攝美劇《The Walking Dead》。

韓國女團BLACKPINK持續風靡全球，是一支非常受歡迎的音樂團體，並擁有廣大的fans群。而4位成員均擁有獨特的魅力和才華，其中成員Lisa更是被譽為天之嬌女，深受fans們的喜愛。

 

作為BLACKPINK的成員之一，Lisa不僅在音樂活動中表現出色，還參與了多項個人和團體的宣傳活動、時尚合作和電視節目等。她的個人IG帳號一直吸引著大量的追蹤者，最近更創下一項驚人成就。IG追蹤人數突破了1億人次，成為首位擁有如此龐大追蹤人數的韓國藝人，也是亞洲藝人中追蹤人數最多的偶像。

生活

泰國版《Vogue》報道Lisa拍美劇，在社交平台X引來熱烈討論。

除了在社交媒體上的影響力外，Lisa在個人YouTube頻道Lilifilm Official上也有著大量的粉絲。在聖誕節當天，她上傳了一段翻唱Britney Spears的聖誕歌《My Only Wish》的視頻，僅僅一天的時間就獲得了超過350萬的觀看次數，展現她音樂才華和吸引力。

 

今日有傳關於Lisa參演美劇《The Walking Dead》的消息，再次引起了fans們的熱議。據《Vogue》泰國版報道，Lisa目前正在巴黎拍攝這部美劇。由於這一消息的具體細節，尚未得到官方確認，因此在社交平台X引來熱烈討論。

 

Lisa作為BLACKPINK成員，才華和魅力在全球范圍內廣受讚譽。她的個人活動和努力不僅豐富了BLACKPINK的音樂作品，也讓她成為了一位備受矚目的個人藝人，fans們都期待著她未來更多個人作品。

Ad Block
生活

Lisa fans遍布全球，在歐美市場極受歡迎。

生活

Lisa參演美劇《The Walking Dead》引起了fans們的熱議。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受