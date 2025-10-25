泰國王太后駕崩恐重啟30天「禁娛令」 BLACKPINK曼谷演唱會隨時叫停

根據過往經歷，泰國皇室有人離世時曾宣布「禁娛令」30天，全球爆紅的K-POP女團BLACKPINK完成世界巡迴台灣高雄站後，本周已經在泰國開唱，昨晚展開一連三場的曼谷站演唱會，接下來兩場演出恐受波及，讓已有票在手的粉絲十分緊張。

泰國王太后詩麗吉（Queen Mother Sirikit）於當地時間昨晚(24日)9時21分病逝，享年93歲。泰國王室事務局公布，詩麗吉王太后自2019年9月7日起在醫院接受治療，本月17日出現血液感染，病情持續惡化延至昨晚9時許安詳離世。

泰國王太后詩麗吉去世，全泰正進入哀悼期，有傳政府可能重啟「禁娛令」，使正於曼谷舉行演唱會的BLACKPINK恐會受到影響，引起粉絲關注。

主辦方進行緊急評估

BLACKPINK在泰籍成員Lisa的家鄉曼谷開騷，由於王太后逝世時間遇正演唱會舉行期間，粉絲擔心活動恐面臨取消或延期。據泰媒報道，相關單位尚未接獲停辦指示，但主辦方已開始進行緊急評估，部分觀眾表示理解：「若國家進入哀悼，我們願意等待！」回顧泰國卻克里王朝第九代國王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）於2016年駕崩時，泰國政府曾宣布全國哀悼1年，並禁止公共娛樂活動30天，電視台畫面改為黑白播放，所有演唱會、節慶活動全面停辦，因此外界推測本次也可能重啟相同措施，不少民眾與BLACKPINK粉絲們已經開始擔憂演出與觀光行程受影響。