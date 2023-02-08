泰國環球小姐冠軍自嘲垃圾堆成長 童年極悲慘堅信自強可改變狀況

2022年泰國環球小姐冠軍Anna Suengam-iam因擁有土生土長純泰國人血統，並唔係混血兒而於參賽期間不被看好。24歲嘅Anna Suengam-iam取得泰國農業大學文學院一級榮譽學士學位，於今年代表泰國出戰國際環球小姐比賽，雖然未能奪冠，但比賽期間身穿嘅服裝竟惹起極大關注？原來服裝與其身世有莫大關係？

兒時家境貧苦

Anna Suengam-iam嘅低胸晚裝由密密麻麻嘅鋁罐拉環及Swarovski製成，其靈感源自佢嘅出生背景。Anna Suengam-iam大方分享自細家境貧苦，父母係曼谷市政府清潔工人，凌晨3點就要起身工作，所以無時間帶佢出去玩，即使外出都僅限乘坐爸爸嘅垃圾車，而童年時期嘅玩具都係爸爸媽媽喺垃圾堆執返嚟；Anna Suengam-iam更曾經因為爸爸媽媽太忙，改由嫲嫲照顧，靠民眾施捨畀僧侶嘅食物長大。

不過，自認於垃圾堆成長嘅Anna Suengam-iam從無自卑過，認為要自強先可以改變狀況，因而參加各大選美比賽，終於喺夢想嘅泰國環球小姐選美比賽中奪冠，望可以鼓勵更多與自己背景相約嘅年輕人接受教育後，努力將夢想實現，唔好畀貧苦出身影響，就如佢今次參賽嘅服裝，表示喺好多人眼中鋁罐拉環係垃圾，但只要好好利用，絕對可變廢為寶。