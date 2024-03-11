泰國男星Win赴apm 出席《Under Parallel Skies》電影活動

泰國當紅男星Win(Metawin Opas-Iamkajorn，梅塔文歐帕西安卡瓊)，今日聯同女主角Janella Salvador(珍妮娜薩爾雅多)、導演Sigrid Bernardo(薜格德貝娜度)及監製范鴻志(Richard Juan)蒞臨現身觀塘apm，出席《第17屆亞洲電影大獎：主題節目Under Parallel Skies世界首映》電影活動。
《Under Parallel Skies》去年6月至7月在香港進行拍攝，並在坪洲、九龍城、大澳等多個充滿香港本土特色的景點，作為全套電影的拍攝地點，於香港舉行首映，當然別具意義。
Win作為《第17屆亞洲電影大獎》的「亞洲飛躍演員獎」(AFA Rising Star Award)得主，其社交平台坐擁過千萬人追踪，人氣不容忽視，因此現場吸引數百名fans捧場，擠滿商場。林家謙的作品《記得》作為電影主題曲，他特意拍攝祝賀片段在現場大屏幕播放，預祝電影宣傳活動成功。
Win與女主角、導演及監製，現場大談在香港拍攝的點滴，分享自己對香港的印象和最喜愛的香港食物。大會更精心準備願望樹首映禮儀式，請4位主要台前幕後聯同其他來賓，一起在台上向願望樹許願，貼上電影中出現過不同的祝福語言牌，將祝福跨越地域和語言界限送給大家，預祝電影將於全球大賣。
《Under Parallel Skies》講述Win飾演的泰國單身漢，來到香港尋找母親下落，身處異地的他，在其他人眼中是一位問題客人，旅程中Win認識到Salvador飾演的菲律賓籍酒店經理，二人相遇相知。身處異國和身份差異的背景下，雖然說著不同語言，更成為鬥氣冤家，但二人的相處擦出奇妙火花。Salvador為幫忙尋找Win的母親，與Win一起遊歷香港多個景點，包括九龍城、坪洲、大澳等地區，在香港展開一段跨越文化和身份差異的奇妙戀情。