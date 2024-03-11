泰國男星Win赴apm 出席《Under Parallel Skies》電影活動

《Under Parallel Skies》去年6月至7月在香港進行拍攝，並在坪洲、九龍城、大澳等多個充滿香港本土特色的景點，作為全套電影的拍攝地點，於香港舉行首映，當然別具意義。

Win作為《第17屆亞洲電影大獎》的「亞洲飛躍演員獎」(AFA Rising Star Award)得主，其社交平台坐擁過千萬人追踪，人氣不容忽視，因此現場吸引數百名fans捧場，擠滿商場。林家謙的作品《記得》作為電影主題曲，他特意拍攝祝賀片段在現場大屏幕播放，預祝電影宣傳活動成功。

Win與女主角、導演及監製，現場大談在香港拍攝的點滴，分享自己對香港的印象和最喜愛的香港食物。大會更精心準備願望樹首映禮儀式，請4位主要台前幕後聯同其他來賓，一起在台上向願望樹許願，貼上電影中出現過不同的祝福語言牌，將祝福跨越地域和語言界限送給大家，預祝電影將於全球大賣。