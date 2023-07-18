泰國當紅小生Win完成香港拍攝工作 浪漫愛情電影獲旅發局全力支持

Win Metawin夥拍菲律賓著名女星Janella Salvador的新片《Under Parallel Skies》，獲旅發局支持，電影以香港這個中西文化匯聚的城市作為背景，在充滿懷舊風味的大城小區﹑大自然風光的離島﹑ 以及簇新的景點取景。

Win Metawin貴為泰劇界當紅小生，近年更憑住大熱BL劇《只因我們天生一對》（2gether）系列躋身紅人之列，早前他來港為亞洲浪漫愛情電影《Under Parallel Skies》取景，獲香港旅遊發展局（旅發局）全力支持，將香港的獨特文化透過大銀幕呈現給各地觀眾。

加入香港文化元素

電影由屢獲殊榮的菲律賓女導演 Sigrid Bernardo負責執導，Win跟菲律賓十大美人之一﹑演員兼歌手Janella Salvador擔綱演出，譜出一段浪漫戀曲。據了解，旅發局今次為片方提供了不同的協助，包括在電影取景地點及內容方面給予建議，也在情節內加入了香港文化元素。

旅發局期望，全球觀眾能夠透過這套國際電影，欣賞到香港獨一無二的文化和風景。旅發局會繼續透過不同宣傳方式，包括與區域及國際知名的電視台、媒體等合作，製作一系列劇集、綜藝、資訊節目，以及為來港取景的電視節目和電影提供協助等，為香港旅遊製造更多正面口碑，帶動更多旅客到香港親身感受和體驗。《Under Parallel Skies》是齣泰國、菲律賓合拍片，由28 Squared Studios和Two Infinity Entertainment聯合出品，台前幕後兩星期前來港開工，Win、Janella及男星Richard Juan在港為新片拜神進行開鏡儀式，日前完成香港取景行的Win先後到中環蘭桂坊及大澳等地展開拍攝。