泰國當紅CP襲港 Billkin孖PP Krit大讚Do姐係香港Legend

泰國人氣BL劇《以你的心詮釋我的愛》的兩位主角Billkin、PP Krit，近日首度合體來港舉行見面會，今日還接受香港傳媒訪問，透露會跟本地星級粉絲「Do姐」鄭裕玲見面，大讚Do姐是香港傳奇！

Billkin、PP Krit以BKPP姿態成為泰劇界當紅CP，今晚在九展STAR HALL舉行「BILLKIN & PP KRIT Asia Fan Meeting 2023 in Hong Kong」，為了首次的香港粉絲見面會，兩人自言懷着興奮心情，並以Full Power見一眾港迷，又表示去不同國家及地區演出，也會融合該處文化，故今次香港騷也預備驚喜給Fans。Do姐曾在電台節目推薦《以你的心詮釋我的愛》，兩人此行亦會接受Do姐訪問，Billkin亦知道對方曾奪過不少獎項，稱得上是香港Legend，所以相當榮幸可以跟Do姐見面。