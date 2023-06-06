泰國當紅CP襲港 Billkin孖PP Krit大讚Do姐係香港Legend

泰國人氣BL劇《以你的心詮釋我的愛》的兩位主角Billkin、PP Krit，近日首度合體來港舉行見面會，今日還接受香港傳媒訪問，透露會跟本地星級粉絲「Do姐」鄭裕玲見面，大讚Do姐是香港傳奇！
Billkin、PP Krit以BKPP姿態成為泰劇界當紅CP，今晚在九展STAR HALL舉行「BILLKIN & PP KRIT Asia Fan Meeting 2023 in Hong Kong」，為了首次的香港粉絲見面會，兩人自言懷着興奮心情，並以Full Power見一眾港迷，又表示去不同國家及地區演出，也會融合該處文化，故今次香港騷也預備驚喜給Fans。Do姐曾在電台節目推薦《以你的心詮釋我的愛》，兩人此行亦會接受Do姐訪問，Billkin亦知道對方曾奪過不少獎項，稱得上是香港Legend，所以相當榮幸可以跟Do姐見面。
互數優點
《以你的心詮釋我的愛》風靡萬千「腐女」，談到拍攝時最難忘場面，Billkin說：「應該是在布吉的戲份，因為踫上當地雨季，拍攝時擔心幾時會落雨，當中有幕更要落水拍足7至8小時，相當難忘。」問到彼此有甚麼優點及缺，Billkin先讚PP為人好得意，總是令到身邊人好開心，亦好照顧其他人，還指他完美到冇缺點。至於PP都話拍檔太多優點，每件事也出盡100分全力以赴，更會將缺點完美地隱藏仲有大爆PP嘅貼心小舉動。Billkin、PP Krit各自成立新公司，不論是音樂上抑或其他新嘗試，也有頗大的自由度，令他們更加接受不同的新挑戰。