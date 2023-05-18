泰國真人show《隱藏的王牌》參賽者私生活被起底 Woody公開出櫃

11位泰國新秀出演原創實境真人show《隱藏的王牌》，優勝者將成為BL劇《黑幫少爺愛上我》爆紅男星Mile、Apo的師弟並主演戲劇；男孩們在節目遊戲環節中為瞭解彼此大玩國王遊戲，話題可說是無禁忌、零尺度，成熟穩重的Woody才在節目公開出櫃，被問是否曾經在公共場合做愛，大方回應：「有！」花美男Ｍax看起來年紀尚小，卻坦言在泰國有10多個性經驗對象，11位男孩的私生活紛被起底。

JJ揭露曾被家暴 Ta驚喜宣布參賽

第一階段遊戲中，每集揭露一段人生故事，故事主人翁就在參賽者之中，男孩們必須猜出誰是主角；反之，主角必須靠演技欺騙眾人，避免被猜中，原本是勾心鬥角的遊戲，卻意外拍到不少男孩們真情流露的畫面。其中，長相斯文且擁有模特兒身材的JJ，揭露自己因曾被家暴，對生父使用暴力，如今擺脫陰霾參賽，母親也在電話中鼓勵他。

節目目前進入第二階段，從曼谷移師到擁有絕佳海景的攀牙府舉行，11位參賽者組隊玩遊戲，《黑幫少爺愛上我》的演員現身助陣，示範遊戲中需要的各種高難度體位，參賽者必須矇眼騎在夥伴背上射水槍，擊敗其他隊伍，透過遊戲考驗男孩們的體力與耐力；Ta更投下震撼彈，當場宣布參加選秀，讓賽事白熱化，Ta雖然身為前輩，但坦言相當緊張，「我會盡力！要給大家一個驚喜，讓戰況更加激烈。」

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