泰國翻拍《我的ID是江南美人》 《當男人戀愛時》 Bright Win「分手」各自擔正

泰國娛樂事業近年極速起飛，先後翻拍多齣亞洲人氣作品，繼當紅偶像Nanon主演的《那些年，我們一起追的女孩》泰版電影《My Precious》安排明年3月上映後，GMMTV近日更開晒冷記者會，一口氣公布2023年20部新作，當中不乏是翻拍自日、台、韓的大熱作品。

被封史上最帥CP

BL泰劇《只因我們天生一對》捧紅Bright和Win成為「史上最帥CP」，兩人已成為GMMTV的當家小生，早前已在泰版《流星花園》（花樣男子）中再續前緣組成F4，人氣今年更上層樓，成為當地一線男星代表，兩人明年當然亦有重頭新作推出。Win明年至少有兩套擔正作品，包括是翻拍自林秀香與車銀優合演的大熱韓劇《我的ID是江南美人》，今次泰版由Win與《初戀那件小事》女主角平采娜合作，並命名為《BEAUTY NEWBIE》。至於Bright則主演泰版《當男人戀愛時》，該作最初是韓國2014年上映的電影《不標準情人》，其後拍成台片由邱澤與許瑋甯演出，兩人亦因此片撻着更拉埋天窗，該片於當地開出4.05億台幣票房，雖然電影也是翻拍自南韓，但Bright與混血女神Yaya演出版本，從預告中可見劇情與造型均較為貼近台版。