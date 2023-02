自言好想來港

26歲的Oom近日透過IG分享打卡靚相,見她置身「尖沙咀站」大擺甫士,原來這是位於曼谷一間以香港作賣點的人氣食店,主打炸豬扒菜飯等美食,店舖名更打正旗號叫「尖沙咀炸豬扒 Tsim Sha Tsui Fried Pork」,外貌到店內裝修也模仿港鐵的磚牆佈置,不過七彩顏色卻較似彩虹站的設計。由於該店近排已成為泰國年輕人的打卡熱店,Oom亦唔執輸,上載店外拍下的多張靚相,更引來網友袁澧林留言問:「Omg are you in Hong Kong!!」Oom就解釋只是曼谷的食店,並透露好想來港旅行。