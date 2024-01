泰國BL偶像New鍾情食蛋撻 來港見娜姐Day齊齊派心

泰國BL劇人氣偶像New Thitipoom(鄭明心)今日現身尖沙咀,出席海港城舉行的MCM「LOVE TO THE MOON AND BACK」期間限定店慶祝活動,同場還有周秀娜(Chrissie)、本地女子組合COLLAR成員Day(許軼)、樂壇生力軍Nancy(歸綽嶢)及張天穎(Jaime),眾星親身演繹最新春夏系列,並齊齊擺出心心甫士,吸引大批粉絲到場追星。