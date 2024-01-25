泰國BL偶像New鍾情食蛋撻 來港見娜姐Day齊齊派心

泰國BL劇人氣偶像New Thitipoom（鄭明心）今日現身尖沙咀，出席海港城舉行的MCM「LOVE TO THE MOON AND BACK」期間限定店慶祝活動，同場還有周秀娜（Chrissie）、本地女子組合COLLAR成員Day(許軼)、樂壇生力軍Nancy(歸綽嶢)及張天穎(Jaime)，眾星親身演繹最新春夏系列，並齊齊擺出心心甫士，吸引大批粉絲到場追星。

New甫登場即引起哄動，現場所見除了地下已聚集大量支持者外，二、三樓層也企滿Fans。New貴為BL界紅人，由他夥拍好拍檔Tay（Tawan Vihokratana）的新劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師(泰國版)》(Cherry Magic)現正熱播，今次他相隔半年再到香港，人氣有增無減。New下周二將滿31歲，昨日抵埗獲工作人員安排到大館食晚飯預祝牛一。