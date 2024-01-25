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娛樂
2024-01-25 19:49:20

泰國BL偶像New鍾情食蛋撻 學定廣東話來港會娜姐阿Day

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泰國BL偶像New鍾情蛋撻 見娜姐Day齊齊派心

泰國男星New再度來港，今日在活動上跟周秀娜、Day、Nancy及張天穎同場。 (陳奕釗攝)

泰國BL劇人氣偶像New Thitipoom（鄭明心）今日現身尖沙咀，出席海港城舉行的MCMLOVE TO THE MOON AND BACK」期間限定店慶祝活動，同場還有周秀娜（Chrissie）、本地女子組合COLLAR成員Day(許軼)、樂壇生力軍Nancy(歸綽嶢)及張天穎(Jaime)，眾星親身演繹最新春夏系列，並齊齊擺出心心甫士，吸引大批粉絲到場追星

泰國男星New再度香港，今日獲品牌邀請出席活動。 (陳奕釗攝) New人氣有增無減，吸引大批粉絲到場追星。 (陳奕釗攝) New甫登場即引起哄動，二、三樓層也企滿Fans。(陳奕釗攝)

New甫登場即引起哄動，他學定廣東話講：「大家好我係New。」現場所見除了地下已聚集大量支持者外，二、三樓層也企滿FansNew貴為BL界紅人，由他夥拍好拍檔TayTawan Vihokratana）的新劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師(泰國版)》(Cherry Magic)現正熱播，今次他相隔半年再到香港，人氣有增無減。New下周二將滿31歲，昨日抵埗獲工作人員安排到大館食晚飯預祝牛一。

New今日在活動上表示好掛住香港粉絲，希望可以有更多機會來港見大家，他亦最愛香港蛋撻，此行亦試盡不同款式蛋撻，好多謝工作人員及Fans為他準備蛋撻讓他大快朵頤。New以男模姿態入行，近年亦挑戰做綜藝節目主持，身為演員的他比較喜歡司儀工作，因為可以在鏡頭前展現自己最真實一面，而情人節將至，他賣口乖指今次品牌推出的新系列十分適合作為禮物揀選送給Tay。臨走前，New再用廣東話說：「多謝大家！」獲得粉絲報以熱烈歡呼聲。

鄭明心New Thitipoom (陳奕釗攝) 鄭明心New Thitipoom (陳奕釗攝) 鄭明心New Thitipoom (陳奕釗攝) 鄭明心New Thitipoom (陳奕釗攝) 鄭明心New Thitipoom (陳奕釗攝) 鄭明心New Thitipoom (陳奕釗攝) 鄭明心New Thitipoom (陳奕釗攝) 鄭明心New Thitipoom (陳奕釗攝) 鄭明心New Thitipoom (陳奕釗攝) 泰國男星New再襲香港，今日在活動上跟周秀娜、Day、Nancy及張天穎同場。 (陳奕釗攝)
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