泰國BL劇紅星密集式攻港 《戀愛實習生》主角ForceBook下月初殺到

同星期,將會有泰國GMMTV同門偶像相繼襲港,包括《戀愛實習生》(A Boss and A Babe)主角Force(Jiratchapong Srisang)與Book(Kasidet Plookphol),日前已落實11月3日首辦香港見面會,場地選在九展Music Zone《Force Book 1st Fan Meeting In Hong Kong》,兩人近日拍片宣傳,還大講廣東話跟本地粉絲打招呼。

Dew補辦 見面會

至於上月因颱風取消來港的「泰國花澤類」Dew及《天上的魚》(Fish Upon the Sky)兩位主角Phuwin Tangsakyuen和Pond(Naravit Lertratkosum),隔日也會殺入九展開騷!Phuwin孖Pond是BL界當紅CP,兩人的《Pond Phuwin 1st Fan Meeting In Hong Kong》原定9月初展開,可惜當時香港受到超強颱風蘇拉吹襲,行程被迫叫停,如今兩人的見面會已定在11月4日晚上7時在九展Rotunda 2補辦;主辦單位同時宣布,Dew個人見面會《Dew 1st Solo Fanmeet In Hong Kong》,亦改在同日於九展Rotunda 2中午12時進行,相信當日九展會相當熱鬧。

Nanon單飛開騷

此外,今年初偕Ohm(陳炳林)來港的Nanon(黃樂榮),亦會於11月再襲香港,今次他以個人姿態開騷,其首次單飛港騷《Nanon 1st Solo Fancon In Hong Kong》定在11月19日假九展Star Hall舉行。