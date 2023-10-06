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娛樂
2023-10-06 17:30:46

泰國BL劇紅星密集式攻港 《戀愛實習生》主角ForceBook下月初殺到

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泰國GMMTV多位當紅偶像會於10月底開始陸續襲港。

泰國GMMTV多位當紅偶像會於10月底開始陸續襲港。

泰國BL劇風靡萬千腐女粉絲，今年已有多對CP來港吸金，GeminiNorawit Titicharoenrak）、FourthNattawat Jirochtikul）憑BL劇《我的會長男友》（My School President）成功爆紅，今年8月拉隊與同劇拍檔假亞博舉行完首次香港見面會之後，兩位主角於本月底會再到香港，鐵定1029日在九展Rotunda 3舉行《Gemini Fourth Fancy Ball in Hong Kong》。

同星期，將會有泰國GMMTV同門偶像相繼襲港，包括《戀愛實習生》（A Boss and A Babe）主角ForceJiratchapong Srisang）與BookKasidet Plookphol），日前已落實113日首辦香港見面會，場地選在九展Music ZoneForce Book 1st Fan Meeting In Hong Kong》，兩人近日拍片宣傳，還大講廣東話跟本地粉絲打招呼。

 

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Gemini、Fourth會於10月底再襲香港，舉行《Fancy Ball in Hong Kong》。 Force與Book落實11月3日首辦香港見面會。 Force與Book憑《戀愛實習生》在香港進一步圈粉。

Dew補辦見面會

至於上月因颱風取消來港的「泰國花澤類」Dew及《天上的魚》（Fish Upon the Sky）兩位主角Phuwin TangsakyuenPondNaravit Lertratkosum），隔日也會殺入九展開騷！PhuwinPondBL界當紅CP，兩人的《Pond Phuwin 1st Fan Meeting In Hong Kong》原定9月初展開，可惜當時香港受到超強颱風蘇拉吹襲，行程被迫叫停，如今兩人的見面會已定在114日晚上7時在九展Rotunda 2補辦；主辦單位同時宣布，Dew個人見面會《Dew 1st Solo Fanmeet In Hong Kong》，亦改在同日於九展Rotunda 2中午12時進行，相信當日九展會相當熱鬧。

Nanon單飛開騷

此外，今年初偕Ohm（陳炳林）來港的Nanon（黃樂榮），亦會於11月再襲香港，今次他以個人姿態開騷，其首次單飛港騷《Nanon 1st Solo Fancon In Hong Kong》定在1119日假九展Star Hall舉行。

「泰國花澤類」Dew的香港見面會於10月4日中午進行。 《Pond Phuwin 1st Fan Meeting In Hong Kong》原定9月舉行，如今定在11月4日晚補辦。 Nanon於11月再度襲香港，將以個人姿態開騷。
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