泰國BL劇紅星密集式攻港 《戀愛實習生》主角ForceBook下月初殺到

泰國BL劇風靡萬千腐女粉絲，今年已有多對CP來港吸金，Gemini（Norawit Titicharoenrak）、Fourth（Nattawat Jirochtikul）憑BL劇《我的會長男友》（My School President）成功爆紅，今年8月拉隊與同劇拍檔假亞博舉行完首次香港見面會之後，兩位主角於本月底會再到香港，鐵定10月29日在九展Rotunda 3舉行《Gemini Fourth Fancy Ball in Hong Kong》。

同星期，將會有泰國GMMTV同門偶像相繼襲港，包括《戀愛實習生》（A Boss and A Babe）主角Force（Jiratchapong Srisang）與Book（Kasidet Plookphol），日前已落實11月3日首辦香港見面會，場地選在九展Music Zone《Force Book 1st Fan Meeting In Hong Kong》，兩人近日拍片宣傳，還大講廣東話跟本地粉絲打招呼。