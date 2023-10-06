泰國BL劇紅星密集式攻港 《戀愛實習生》主角ForceBook下月初殺到

泰國BL劇風靡萬千腐女粉絲，今年已有多對CP來港吸金，Gemini（Norawit Titicharoenrak）、Fourth（Nattawat Jirochtikul）憑BL劇《我的會長男友》（My School President）成功爆紅，今年8月拉隊與同劇拍檔假亞博舉行完首次香港見面會之後，兩位主角於本月底會再到香港，鐵定10月29日在九展Rotunda 3舉行《Gemini Fourth Fancy Ball in Hong Kong》。
同星期，將會有泰國GMMTV同門偶像相繼襲港，包括《戀愛實習生》（A Boss and A Babe）主角Force（Jiratchapong Srisang）與Book（Kasidet Plookphol），日前已落實11月3日首辦香港見面會，場地選在九展Music Zone《Force Book 1st Fan Meeting In Hong Kong》，兩人近日拍片宣傳，還大講廣東話跟本地粉絲打招呼。
Dew補辦見面會
至於上月因颱風取消來港的「泰國花澤類」Dew及《天上的魚》（Fish Upon the Sky）兩位主角Phuwin Tangsakyuen和Pond（Naravit Lertratkosum），隔日也會殺入九展開騷！Phuwin孖Pond是BL界當紅CP，兩人的《Pond Phuwin 1st Fan Meeting In Hong Kong》原定9月初展開，可惜當時香港受到超強颱風蘇拉吹襲，行程被迫叫停，如今兩人的見面會已定在11月4日晚上7時在九展Rotunda 2補辦；主辦單位同時宣布，Dew個人見面會《Dew 1st Solo Fanmeet In Hong Kong》，亦改在同日於九展Rotunda 2中午12時進行，相信當日九展會相當熱鬧。
Nanon單飛開騷
此外，今年初偕Ohm（陳炳林）來港的Nanon（黃樂榮），亦會於11月再襲香港，今次他以個人姿態開騷，其首次單飛港騷《Nanon 1st Solo Fancon In Hong Kong》定在11月19日假九展Star Hall舉行。