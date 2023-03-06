泰國BL劇CP來港 Ohm與Nanon苦練廣東話冧粉絲

泰國人氣BL劇《Bad Buddy Series》的一對CP甜度爆燈，兩位主角 Ohm Pawat (陳炳林) 和 Nanon Korapat (黃樂榮)昨日(5日)於九展舉行首個香港粉絲見面會，二人苦練廣東話，Nanon大讚fans「世一」，引來全場尖叫，當主持問觀眾想兩人說甚麼廣東話時，一眾觀眾都高呼：「我愛你！」兩人非常識做地高喊「我愛你！」冧粉絲。兩人與觀眾玩「校園」遊戲並大展歌喉，Nanon更是全球首次現場唱出《JUST FRIEND?》。

驚喜大合唱

今次見面會，Ohm與Nanon率先演唱劇歌《Same Page》，為一眾劇迷帶來驚喜。主辦方安排了數幕經典場景，配上地道的廣東話字幕，邀請Ohn及Nanon親自配音，為粉絲帶來滿滿的回憶殺。問到對於香港的印象，原來兩人以前都曾到港遊玩，Ohm更因於小時候曾與家人到訪香港迪士尼而對香港留下美好印象。

為了展示香港支持者的熱情，香港粉絲特地為Ohm與Nanon製作影片，並全場大合場贈予兩人。Ohm感謝觀眾於三月初為他帶來一個深刻的晚上，送上一句「I Love You」。Nanon則唱出劇歌〈OUR SONG〉前誠邀觀眾合唱。二人更於歌最後一句準備普通話版本，為粉絲帶來驚喜。