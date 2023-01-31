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娛樂
2023-01-31 13:32:36

泰國BL男神Ohm孖Nanon廣東話拜年 宣布3月開首次香港見面會

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泰國BL男神Ohm孖Nanon廣東話拜年 宣布3月開首次香港見面會

泰國人氣BL劇《Bad Buddy Series》主角Ohm和Nanon宣布3月初首度來港。

泰國人氣BL劇《Bad Buddy Series》令主角Ohm Pawat（陳炳林）和Nanon Korapat（黃樂榮）成功爆紅，兩位當紅偶像宣布3月初首度來港，與粉絲近距離會面，場地已定九龍灣國際展貿中心展貿廳2，而四種票價分別為$1,880$1,480$980$780，門票將於21日早上11時起公開發售。

Ohm孖Nanon廣東話拜年，誠意十足。

Ohm孖Nanon廣東話拜年，誠意十足。

拍片跟港迷打招呼

OhmNanon早前已先後在胡志明市、首爾、馬尼拉和台北等不同城市展開了巡迴見面會，反應熱列多場爆滿。兩人對於即將首次來港見粉絲非常開心，在宣傳影片中更用廣東話自我介紹，又跟大家用廣東話拜年講「新年快樂」，誠意十足。

泰劇近年在亞洲掀起旋風，尤其是大熱的BL題材更俘虜大批腐女觀眾。《Bad Buddy Series》是一套浪漫校園BL劇，由Ohm飾演的Pat Nanon的角色Pran，自細到大兩人也是鄰居亦是同學，但因兩家的父母是死對頭，二人被迫拿來互相競爭。直至他們厭倦了無止盡的鬥爭後變成好友，最後發展成親密關係。因該劇大熱，使OhmNanon成為當地最佳CP，二人表示為香港見面會準備了好多有趣的活動和遊戲，加上活動會有合照、擊掌等福利，勢必又掀撲飛熱！

 

Ohm與Nanon首次香港見面會於3月5日舉行。

Ohm與Nanon首次香港見面會於3月5日舉行。

BL劇《Bad Buddy Series》令Ohm與Nanon成功爆紅。

BL劇《Bad Buddy Series》令Ohm與Nanon成功爆紅。

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