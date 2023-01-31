泰國BL男神Ohm孖Nanon廣東話拜年 宣布3月開首次香港見面會

拍片跟港迷打招呼

Ohm與Nanon早前已先後在胡志明市、首爾、馬尼拉和台北等不同城市展開了巡迴見面會，反應熱列多場爆滿。兩人對於即將首次來港見粉絲非常開心，在宣傳影片中更用廣東話自我介紹，又跟大家用廣東話拜年講「新年快樂」，誠意十足。

泰劇近年在亞洲掀起旋風，尤其是大熱的BL題材更俘虜大批腐女觀眾。《Bad Buddy Series》是一套浪漫校園BL劇，由Ohm飾演的Pat和 Nanon的角色Pran，自細到大兩人也是鄰居亦是同學，但因兩家的父母是死對頭，二人被迫拿來互相競爭。直至他們厭倦了無止盡的鬥爭後變成好友，最後發展成親密關係。因該劇大熱，使Ohm、Nanon成為當地最佳CP，二人表示為香港見面會準備了好多有趣的活動和遊戲，加上活動會有合照、擊掌等福利，勢必又掀撲飛熱！