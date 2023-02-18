泰國F4襲港 BrightWin合體今晚亞博開騷

泰國BL劇熱潮蔓延至亞洲各地，繼《黑幫少爺愛上我》大軍來港開騷後，大熱BL劇《只因我們天生一對》（2gether）兩位主角Bright（Bright Vachirawit）、Win（Win Metawin）今日亦首度襲港，偕同泰版《花樣男子》（流星花園）拍檔Dew（Jirawat Sutivanichsak）、Nani（Hirunkit Changkham）以「泰國F4」姿態抵港舉行大型粉絲見面會。

今日大清早，Bright、Win、Dew、Nani齊集泰國機場，大批Fans天未光已乖乖坐在出發大堂歡送偶像，四子今早均戴上太陽眼鏡，臨入閘前就與粉絲大合照留念，場面相當熱鬧。泰國F4抵港後即為今晚亞博騷作準備，而四子今次舉行的亞洲巡演，先後殺入越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、台灣、南韓、日本及香港，可見已吸納各地觀眾支持。