泰國GL劇掀熱潮 四位新生代女星到港宣傳

泰國全新 GL 劇集《B.Friend Series》四位新生代女星Pai、Nam、FayFay及Hana近日再度來港，參與本地舉辦的香港電影藝術節。她們此前曾為「泰國之夜」活動亮相香港，當時已引起粉絲關注，今次再度來港，目的是為宣傳即將播出的《B.Friend Series》及配套單曲《靠近你》。

《B.Friend Series》的首支預告片已於YouTube上線，該劇以多元化的愛情形式為主軸，描繪情感邊界的曖昧與拉鋸，尤其在預告中不乏大膽熱烈的床戲與親密咀戲，讓觀眾熱血沸騰。無論是友情與愛情的曖昧交界，還是無法命名卻真實存在的情感，都成為劇中探討的核心主題。作為經驗豐富的演員，Pai表示，這次與年輕演員Nam、FayFay與Hana合作十分新鮮且感動，她特別欣賞這部劇對當代愛情觀的挑戰與突破，期待觀眾能從中找到自己的共鳴。其中，Nam近年的表現亮眼，她曾與來自澳門的創作藝人小瑜 Alpeo合作拍攝音樂MV，該MV於中國地區登上多個音樂與視頻排行榜，又在北美與巴西獲得多項獎項與提名，為泰國影視界打開更廣的國際市場。