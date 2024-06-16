泰國KOL香港遊遇靈異事件 《出貓特攻隊》女星Aokbab闖撞鬼熱點打卡

泰國女星Aokbab（茱蒂蒙瓊查容蘇因）憑2017年賣座電影《出貓特攻隊》（Bad Genius）走紅，近年多次訪港，早前她再到中環打卡，更到最近被泰國人視為猛鬼熱點的大館一帶留倩影。
Aokbab拍罷《出貓特攻隊》在各地打響名堂，多次來港出席活動， 本月她又現身港九各區打卡，當中一輯攝於中環大館（前中區警署和監獄）及對出馬路，適逢泰國網紅Ann今年2月份偕幾位朋友到港展開三日兩夜的香港遊，卻自爆日光日白在大館對出一酒吧前疑似撞鬼，照片在泰國引起熱話，早前香港「泰國通」胡慧沖訪問Ann現身說法，可惜當事人也未確認照片中出現在她背後的紅衣女子是人是鬼。
接受胡慧沖訪問
據Ann指，今年2月來港旅遊時，經過大館旁邊的酒吧The Parallel，見到外牆的貓貓圖案便隨手拍了一張照片，隨行的朋友也與她對着落地玻璃拍照，但時她沒有即時翻看照片，之後回看照片時才嚇然發現照片中有個穿紅色及牛仔褲的女子搭着其膊頭，還望着鏡頭露出詭異笑容。她表示，是次行程沒有去寺廟或拜神，Ann抵港後突然不適，並出現頭暈、噁心，嚴重到需要去醫院的症狀，可是翌日已回復狀態，與朋友繼續行程，同一天黃昏參觀了大館，靈異照就是在酒吧The Parallel店外拍攝，她當時並用另一部相機拍了一段短片，當晚他們打算在IG出Post時，看到最後一張照片，她的朋友就發現網紅Ann與自己的合照變成了Ann與一名不知名女子的合照，此時Ann和友人看到照片即嚇了一驚。Ann回到泰國後分享這次經歷，有網民認為照片造假，更向Ann留言攻擊，不過Ann直言沒有造假，她更拜訪泰國著名靈媒，靈媒建議她去做功德，Ann事後接受胡慧沖訪問，表示撞鬼後沒有當黑，反而接了一個新廣告，亦不會抗拒再來香港旅行。