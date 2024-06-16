泰國KOL香港遊遇靈異事件 《出貓特攻隊》女星Aokbab闖撞鬼熱點打卡

泰國女星Aokbab（茱蒂蒙瓊查容蘇因）憑2017年賣座電影《出貓特攻隊》（Bad Genius）走紅，近年多次訪港，早前她再到中環打卡，更到最近被泰國人視為猛鬼熱點的大館一帶留倩影。

Aokbab拍罷《出貓特攻隊》在各地打響名堂，多次來港出席活動， 本月她又現身港九各區打卡，當中一輯攝於中環大館（前中區警署和監獄）及對出馬路，適逢泰國網紅Ann今年2月份偕幾位朋友到港展開三日兩夜的香港遊，卻自爆日光日白在大館對出一酒吧前疑似撞鬼，照片在泰國引起熱話，早前香港「泰國通」胡慧沖訪問Ann現身說法，可惜當事人也未確認照片中出現在她背後的紅衣女子是人是鬼。