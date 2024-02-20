泰總理願出1.1億元補助 搶Taylor Swift東南亞個唱獨家主辦權

Taylor Swift吸金能力驚人，美國更有以她命名的經濟效應「Taylor Swift Economics」。

據《英國衛報》(The Guardian)報道，美國女歌手Taylor Swift的世界巡迴演唱會《The Eras Tour》的東南亞獨家合約，已經與新加坡成功簽署，令到泰國總理Srettha Thavisin，日前在一場商業論壇中表示，對未能爭取Taylor Swift到當地開唱感到遺憾，因為如果演唱會舉辦成功，除了吸引遊客外，更可對外展示國力。

泰國總理Srettha Thavisin，早前在一個經濟論壇表示，願意以1.1億港元補助 搶Taylor Swift東南亞個唱獨家主辦權。

Srettha Thavisin在論壇上稱，Taylor Swift世界巡演的主辦單位AEG證實，新加坡政府以每場演出提供200至300萬美元(約1,564萬至2,346萬港元)補助對AEG提出了一個條件，就是《The Eras Tour》不能在東南亞其他地區舉行。Srettha Thavisin又補充，若早些知道Taylor Swift的吸金能力，會提供至少5億泰銖(約1.1億港元)的補助，為當地吸引更多外地遊客，推動當地旅遊及消費等經濟活動。而新加坡政府未有就報道作出回應。

Taylor Swift已成為各國顯示國力的搶奪對象。