泰總理願出1.1億元補助 搶Taylor Swift東南亞個唱獨家主辦權

據《英國衛報》(The Guardian)報道，美國女歌手Taylor Swift的世界巡迴演唱會《The Eras Tour》的東南亞獨家合約，已經與新加坡成功簽署，令到泰國總理Srettha Thavisin，日前在一場商業論壇中表示，對未能爭取Taylor Swift到當地開唱感到遺憾，因為如果演唱會舉辦成功，除了吸引遊客外，更可對外展示國力。
Srettha Thavisin在論壇上稱，Taylor Swift世界巡演的主辦單位AEG證實，新加坡政府以每場演出提供200至300萬美元(約1,564萬至2,346萬港元)補助對AEG提出了一個條件，就是《The Eras Tour》不能在東南亞其他地區舉行。Srettha Thavisin又補充，若早些知道Taylor Swift的吸金能力，會提供至少5億泰銖(約1.1億港元)的補助，為當地吸引更多外地遊客，推動當地旅遊及消費等經濟活動。而新加坡政府未有就報道作出回應。
在美國獲得大力支持的《The Eras Tour》，非常受樂迷歡迎，以至於催生了以Taylor Swift命名的經濟效應「Taylor Swift Economics」，該演唱會不但成為美國歷史上最賺錢的音樂會，總收益高達41億美元(約320億港元)，而亞太區只有日本、澳洲及新加坡3個國家，能有幸請Taylor Swift到當地獻唱，因此新加坡確實獲得《The Eras Tour》主辦權後，當地文化部長即表示：「我們將打造一場國際水平音樂會，為新加坡人和遊客提供滿意服務。」《The Eras Tour》新加坡站，將在3月新加坡體育場舉行，而場館附近的酒店房間，於演唱會舉行期間以全數爆滿。